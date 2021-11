Houston. Otro puertorriqueño, y no solo el patrullero izquierdo y bateador zurdo de los Braves de Atlanta, Eddie Rosario, recibirá el año próximo su anillo de la Serie Mundial luego de que el equipo completara el martes en la noche la conquista del título con un triunfo 7-0 en el sexto juego sobre los Astros de Houston.

Como es costumbre, cada miembro de las organizaciones de Grandes Ligas, no solo los peloteros, dirigentes y coaches, reciben un anillo cuando el club queda campeón de la Serie Mundial. Eso incluye a la gerencia y empleados de la franquicia.

Franco García, quien por los últimos cinco años ha sido el traductor de los jugadores latinos de los Braves, también recibirá su anhelada prenda, como uno de los empleados de la franquicia tras bastidores.

Aunque en su caso, no ha estado tan escondido. García se ha hecho popular ante los medios ya que aparece en televisión nacional cada vez que un jugador de habla hispana resulta el más destacado de un juego, y es luego entrevistado en directo para la televisión.

Y el escenario de unas series de playoffs, se le vio en varias ocasiones asistiendo a su compatriota Eddie Rosario, durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en que el patrullero terminó llevándose el premio de Jugador Más Valioso.

“Originalmente mi familia es de Guaynabo y nos mudamos para Atlanta hace como 20 y pico de años. Todavía tenemos mucha familia allá y aprovecho para enviarles un saludo”, dijo García, quien comenzó a trabajar con los Braves en 2012 de la manera menos pensada.

“Nos mudamos para Atlanta por el trabajo de mi papá. Y entonces, como a los 19 años dije, ‘yo quiero trabajar con Atlanta, para los Braves; no sé de qué manera ni cómo me pueden poner ahí, pero quiero tener un puesto con ellos”, recordó.

Luego de terminar sus estudios universitarios en 2012, García solicitó un empleo en la organización y de primera intención no le ofrecieron ningún puesto.

Atlanta no avanzaba a una Serie Mundial desde 1999, cuando fue derrotado vía barrida 4-0 por los Yankees de Nueva York. Y no celebraba un título desde que en 1995 venció 4-2 a los Indians de Cleveland.

“No me lo dieron, pero me dijeron, ‘mira, vente para acá, part time’. Así que desde las 6:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde cubría mi otro puesto que era inspeccionando casas, y después me iba para el Turner Field”, agregó Franco sobre el viejo estadio de los Braves, del que se mudaron en 2017 hacia el nuevo y moderno Truist Park.

¿Su primera encomienda? Nada de glamorosa, pero sí divertida.

“Mi primer trabajo fue ser el ‘Martillo’ en el Truist Park”, dijo refiriéndose a una de las mascotas que participan en la divertida carrera de las herramientas por todo el lateral del terreno de juego, que es una de las amenidades en algunos partidos durante la temporada regular.

“Y de ahí a un ‘intership’ (internado), después a otro puesto, a otro puesto más, y aquí estamos”, indicó sobre su posición en la división de comunicaciones del equipo, como intérprete de los jugadores latinos.

García dijo que sí debe conocer un poco de béisbol para entender de lo que está hablando al traducir.

“Es un poquito conocer a los peloteros y tener esa relación con ellos, y que ellos se sientan cómodos contigo para que puedan ser honestos y entonces que tú puedas darle una voz como ellos quieran”.