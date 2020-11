La noticia de la suspensión por dopaje de su amigo y compañero Robinson Canó, de la cual no quiso emitir comentarios, le supone un reto nuevo a los Mets de Nueva York. Pero igual, el relevista naguabeño de la organización, Edwin ‘Sugar’ Díaz dijo sentirse entusiasmado con la llegada del nuevo propietario del equipo, Steve Cohen, y la aparente intención de hacer de los Mets un equipo competitivo lo antes posible.

El billonario nuevo dueño ha dicho que tiene a los fanáticos de los Mets en mente al hacerse cargo del equipo, y dijo que no entró al béisbol para ser mediocre, por lo que sus palabras han devuelto la alegría entre la fanaticada y la comunidad del equipo que no gana una Serie Mundial desde 1986 a pesar de estar en uno de los mayores mercados de la pelota.

Sugar está en ese grupo.

“Supuestamente, lo que he escuchado es que él quiere montar un equipo para ganar desde el principio, por lo que estoy supercontento por esta nueva oportunidad que viene”, dijo el lanzador derecho vía telefónica a Primera Hora.

“Esperamos que todo sea positivo y que vengan buenas cosas. Ya escuché que él está dispuesto a gastar, y si es así, traería jugadores buenos y tendríamos un equipo para llegar a los playoffs y ganar la Serie Mundial, que es lo que todo el mundo quiere”, agregó.

Aunque Díaz recalcó que aún no hay un gerente general, un paso que se debe dar próximamente, dijo que en su apreciación, a los Mets les hace falta un receptor, un buen jardinero central y un abridor adicional. En cuanto al gerente general, curiosamente, Theo Epstein, uno de los gerentes generales más respetados del béisbol, salió de los Cubs de Chicago hace unos días y ya se le vincula a los Mets.

“Yo creo que con eso tendríamos un buen equipo”, dijo.

Al mencionársele que en el mercado de receptores hay jugadores como su compatriota Yadier Molina, y J.T. Realmuto, el tono de voz de Díaz cambió. Ha trascendido que los Mets llamaron al agente de Molina, quien es agente libre.

Un sueño jugar con Yadi

“Sería un honor que Yadier firmara con los Mets. Pero uno nunca sabe. El jugó toda su carrera con San Luis y creo que si le dan el dinero que está buscando él se queda en San Luis para retirarse con ese uniforme”, dijo. “(Tirarle a Molina) Sería un gran honor. Estar ahí con Yadi, que es un líder para nosotros y para Puerto Rico, sería un sueño hecho realidad”.

Entre las discusiones y rumores sobre agentes libres en las que se han mencionado a los Mets ha resonado el nombre de otro puertorriqueño: Francisco Lindor.

“Si Lindor viene sería una adquisición buenísima. Lindor es un pelotero de impacto, y si lo traemos a los Mets sería para firmarlo ahí mismo y que se quede con nosotros y tengamos un siore a largo plazo”, dijo.

“Pero yo no sé mucho. Aún no han contratado un gerente. Yo me imagino que esa decisión la tomarán pronto para poder saber qué va a pasar con el equipo”, continuó. “Yo espero tener buenas temporadas y poder volver a firmar con los Mets”, concluyó.