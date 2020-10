De acuerdo con los reputados analistas y escritores de béisbol, Buster Olney y Tim Kurkjian, los Red Sox de Boston serían “estúpidos” si no vuelven a contratar a Alex Cora como su dirigente.

A esa conclusión llegaron estos en uno de los podcasts de ESPN, donde ambos trabajaron junto a Cora, a quien consideran un amigo. Pero aclararon que aunque no fuesen amigos, piensan que los Red Sox estarían “locos” si no contratan a “uno de los mejores dirigentes que yo haya visto” y termina con otro equipo, dijo Olney.

“Personalmente pienso que si los Red Sox no levantan el teléfono y lo llaman, estarían locos. Porque algún otro equipo va a quedarse con uno de los mejores dirigentes en el béisbol”, manifestó Olney, mientras que Kurkjian expresó que “alguien lo contratará para el 2021 si los Red Sox no lo hacen. Su capacidad de comunicarse es sumamente buena y su entendimiento del juego y de la gente es excelente. Y de eso es que se trata ser dirigente hoy día”.

La opinión parecería ser la misma entre algunos coaches puertorriqueños que trabajan actualmente en las Mayores, que consideran que una vez finalice la Serie Mundial, Cora habría pagado por sus acciones y quedaría libre para continuar una carrera en el béisbol organizado.

José David Flores, coach de tercera de los Orioles de Baltimore, que juegan en la misma división (Este) de la Americana que los Red Sox, dijo que Cora es una persona adorada en la ciudad de Boston por su trayectoria como jugador y porque llevó un campeonato. Y además opinó que un atenuante sería que las situaciones de las que se le acusaron sobre la campaña de 2018 con los Red Sox fueron desestimadas, por lo que está limpio.

“De un manager (Cora) a otro (Ron Roenicke) la diferencia en química se vio. No era que estaba mala, pero era un equipo mucho más callado que en los pasados dos años. Y lo vi desde el lado contrario. En el estilo de jugar de ahora, el de ‘let the kids play’, Alex hizo eso y Ron era un poco más ‘old school’. Y desde ese punto de vista los muchachos se veían más cohibidos”, contó Flores.

“Entiendo que sería un paso positivo que los Red Sox le dieran una nueva oportunidad a Alex para llevar las riendas de ese equipo. Él conoce el núcleo de los jugadores importantes de ese equipo (Xander) Bogaerts, Rafy Devers, Christian Vázquez y J.D. Martínez, que aún están bajo contrato. Y los lanzadores de ellos que este año no estuvieron, como Chris Sale y Nathan Eovaldi, deben estar lanzando el año que viene. Con eso nada más se fortalecería el equipo. Y Alex ya pasó por la experiencia de un campeonato con ellos”, agregó Flores.

Por su parte, Ramón Vázquez, quien fue contratado por Cora para ayudar en la parte de la analítica y los datos y continúa con los Red Sox, estuvo este año bajo Roenicke y apoya la idea de que Cora regrese, aunque no sabe si él mismo continúa en los planes de la novena.

“A mí me parecería estupendo que él volviera. No tengo la menor idea de si ellos (la gerencia) quieren traerlo o no. Obviamente, de él estar disponible a lo mejor sería alguien en que ellos pensarían y sería favorable que volviera. Pero en realidad no nos han mencionado nada al momento. No tengo idea de los planes. Yo tengo un año más de contrato, pero cualquier cosa puede pasar”, dijo Vázquez, dirigente de los Criollos de Caguas en la liga invernal boricua.

“Me gustaría que Alex volviera, pero en realidad no sé (qué va a pasar). En cuanto a Roenicke, es una persona que aprecio. Me ayudó muchísimo. Aprendí mucho y me da pena lo que le pasó, pero así es este negocio. Como en un mes sabremos que están tratando de hacer”, dijo Vázquez.

Por su parte, el coach de la organización de los Cubs de Chicago, Carmelo Martínez, dijo que piensa que el regreso de Cora al Fenway Park es cuestión de tiempo, una vez cumpla con el castigo que se le impuso.

“No es por quitarle nada a Roenicke, pero se vio la diferencia en cómo el equipo jugó (en 2020)”, dijo Martínez. “Yo creo que a Alex le darán la oportunidad nuevamente y él tendrá la capacidad de aprovecharla”.

Entiende que el equipo perdió a varios jugadores clave en la actual temporada, pero igual piensa que la organización bostoniana tiene la capacidad económica para adquirir talento y volver a redondear el equipo. Lo que faltaría sería Cora.

“Yo pienso que va a estar de vuelta y que él sabe lo que hay que hacer para mantener a un equipo unido. Lo más importante es que si tú te ganas el camerino, tienes buenas oportunidades de ganar en el terreno”, finalizó.