Con un ramillete de cinco carreras en la quinta entrada y una sólida apertura de Seth Lugo, Puerto Rico inició este viernes su participación en el Clásico Mundial de Béisbol con una blanqueada, 5-0, ante Colombia en un abarrotado Estadio Hiram Bithorn.

El triunfo marcó el regreso del Team Rubio al mítico parque de la capital después de 13 años de ausencia. Aunque más temprano Cuba derrotó a Panamá en este estadio, la organización realizó una ceremonia de apertura antes de que los boricuas salieran al terreno, en la que se rindió homenaje a los cinco países del Grupo A: Puerto Rico, Colombia, Cuba, Panamá y Canadá.

Lugo cargó con la victoria al amarrar los bates de los colombianos tras permitir apenas tres indiscutibles, otorgar dos bases por bolas y ponchar a tres bateadores con 62 lanzamientos.

El abridor de Colombia, José Quintana, también lució bien al no tolerar hits en los tres innings que vio acción antes de ser relevado. El relevista Adrián Almeida, en cambio, cargó con el revés al ser el responsable de las cinco carreras de los boricuas justo cuando Quintana se bajó de la loma.

“Toda la gloria es de Dios”, comenzó diciendo Yadier Molina, dirigente de Puerto Rico, en la conferencia después del partido.

“Muy contento con la victoria. Obviamente, empezamos lentos, pero tuvimos un buen pitcheo y una buena defensa. Nosotros estamos concentrados juego a juego. Todos los días son juegos siete”, abundó.

Molina utilizó esta noche a seis integrantes de su bullpen: Rico Rivera, Jovani Morán, Yacksel Ríos, Ángel Reyes, Fernando Cruz y Edwin “Sugar” Díaz.

Este último hizo sonar las trompetas en la novena entrada. Díaz, considerado uno de los mejores cerradores en las Grandes Ligas, es natural de Naguabo y nunca había lanzado en la isla. En su esperado debut frente a su gente, recibió un imparable y retiró a los otros tres bateadores que enfrentó con lanzamientos de hasta 97 millas.

“Fue un momento inolvidable para nosotros. Ver a ‘Sugar’ salir del bullpen en la novena y escuchar al público reaccionar. Pero no fue solo increíble para nosotros, también lo fue para su familia. Me alegra saber que haya podido experimentar un momento así”, comentó el piloto boricua sobre Díaz, quien subió al montículo en un Clásico por primera vez desde que se desgarró el tendón rotuliano de la rodilla derecha en la edición de 2023, celebrada en Miami.

On the mound to close it out for Puerto Rico: Edwin Diaz 💪



📺: FS1 pic.twitter.com/bLpuEjJbvZ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 7, 2026

El próximo partido del Team Rubio será este sábado frente a Panamá a las 7:00 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes. Eduardo Rivera, un prospecto de 22 años con experiencia en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), será el encargado de la apertura.

¡Se encendió PR! 🇵🇷



¡Rally de 5 carreras en la quinta entrada y San Juan es una fiesta! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/4CQdOQCvAv — MLB Español (@mlbespanol) March 7, 2026

En el inicio de la parte baja de la segunda entrada, Lugo le concedió una base por bolas al intermedista Donovan Solano. En el siguiente turno, el jardinero Harold Ramírez conectó un sencillo con rodado a la antesala.

Con corredores en la segunda y primera almohadilla, el antesalista Giovanny Urshela dio un toque de sacrificio que avanzó a Solano a tercera y a Ramírez a segunda. Solo había un out en la pizarra, pero Lugo mantuvo su temple y salió de esta situación tras el receptor Carlos Martínez batear un elevado de out al bosque izquierdo y ponchar al jardinero Brayan Buelvas mientras este le tiraba.

Los puertorriqueños, en cambio, colocaron un corredor en base en la apertura del tercer capítulo después de que Quintana le otorgara un boleto al bateador designado Eddie Rosario. Sin embargo, el Team Rubio fue incapaz de producir la primera carrera de la noche luego de que el guardabosques Matthew Lugo sacudiera un fuerte elevado de out al jardín central y una roleta del receptor Martín “Machete” Maldonado terminara en una doble matanza.

En el comienzo del cuarto episodio, Quintana salió del montículo tras trabajar tres entradas en blanco con un ponche, un boleto y 31 lanzamientos. Fue relevado por Almeida. La movida del mánager colombiano José Mosquera pareció ser la acertada en el momento, ya que ponchó a los tres bateadores que enfrentó en esa entrada: Willi Castro, Heliot Ramos y Nolan Arenado.

No obstante, la ofensiva de Puerto Rico despertó en la apertura del quinto inning con un indiscutible del intermedista Carlos Cortés al bosque central. Le siguió el campocorto Darell Hernáiz con un imparable al jardín izquierdo. Con corredores en las esquinas, el Team Rubio tenía su mejor oportunidad de anotar en lo que iba del partido.

El público lo sabía y se levantó de sus butacas. Acto seguido, un error de fildeo de Urshela, tercera base colombiano, permitió que los boricuas abrieran el marcador en las piernas de Cortés luego de un rodado del inicialista Emmanuel “Pulpo” Rivera. Esto provocó una visita al montículo, pero Almeida no fue relevado.

Rosario, que escuchaba a la afición boricua corear su nombre mientras estaba en la caja de bateo, no sacó su pie del acelerador y continuó la avalancha de palos que habían comenzado sus compañeros con un sencillo al jardín izquierdo que dio paso para que Hernáiz marcara la segunda carrera del Team Rubio.

Luego de que Lugo bateó un rodado de out a primera base, Maldonado respondió con un indiscutible al bosque central que extendió la ventaja de Puerto Rico sobre Colombia a 3-0. Este turno hizo que Mosquera sacara de la loma a Almeida y lo sustituyera con David Lorduy. Pero este cambio no tuvo efecto en el intermedista Willi Castro, quien sacudió una línea al jardín derecho para aumentar la brecha a 4-0.

Con piernas en la tercera y segunda almohadilla, el ramillete de cinco carreras del Team Rubio en la alta de la quinta entrada fue completado con un elevado de sacrificio de Ramos al bosque derecho que trajo al plato a Maldonado.

Martín "Machete" Maldonado festeja tras conectar un sencillo ante Colombia. ( Xavier J. Araújo Berríos )

En el inicio de la baja del quinto inning, Lugo le regaló una base por bolas a Buelvas y Molina decidió que ese sería el fin de su apertura después de cuatro innings en cero, con tres ponches, dos boletos y 62 lanzamientos. Su lugar fue ocupado por el relevista Rico García.

Puerto Rico amenazó con aumentar su ventaja en la alta del séptimo episodio tras Luis Escobar conceder dos bases por bolas a Rosario y al jardinero Bryan Torres. Luego de una visita al montículo, Maldonado dio un toque de sacrificio que avanzó a ambos corredores a tercera y segunda.

De inmediato, Pedro García reemplazó a Escobar. García, en cambio, continuó regalando boletos y le otorgó uno a Castro. Los puertorriqueños llenaron las bases, pero el colombiano evitó que anotaran otra carrera al ponchar a Ramos y Arenado pegar una línea de out.