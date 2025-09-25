Phoenix. Shohei Ohtani igualó el mejor récord de su carrera con su 54to jonrón, Freddie Freeman conectó dos cuadrangulares y los Dodgers de Los Ángeles aseguraron su duodécimo título de la División Oeste de la Liga Nacional en 13 años al vencer el jueves 8-0 a los Diamondbacks de Arizona.

El cuadrangular de Ohtani se filtró a la piscina del Chase Field, detrás del muro central derecho, para una ventaja de 6-0 en la cuarta entrada.

NO. 54 FOR SHOHEI OHTANI 💪 pic.twitter.com/MFEbYZcrKk — MLB (@MLB) September 25, 2025

El vuelacercas de dos carreras le dio 101 carreras impulsadas en la temporada e igualó su mejor marca personal de jonrones, con los Dodgers, campeones de la Serie Mundial del año pasado. Ha anotado 144 carreras, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

PUBLICIDAD

Los Ángeles, que aseguró un lugar en la postemporada la semana pasada, ganó su cuarto título divisional consecutivo.

Arizona (80-79) quedó a un juego y medio de los Mets de Nueva York (81-77) por el último puesto de comodín de la Liga Nacional y también a un partido de Cincinnati (81-78). Los Diamondbacks cierran con tres juegos en San Diego.

THE WEST IS OURS. pic.twitter.com/XJ1TxN8T5z — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 25, 2025

Yoshinobu Yamamoto (12-8) permitió cuatro hits en seis entradas y ponchó a siete para terminar con 201. Su efectividad de 2.49 ocupó el segundo lugar en la Liga Nacional, detrás de la efectividad de 1.97 de Paul Skenes de Pittsburgh.

Tres relevistas terminaron la faena de cinco hits en la décima blanqueada de los Dodgers.

Freeman y Andy Pages conectaron jonrones consecutivos al comenzar la segunda entrada. El de Freeman contra el abridor Jalen Beeks (5-3) y el de Pages contra Nabil Crismatt. Mookie Betts añadió un sencillo de dos carreras.

Freeman, quien tuvo tres carreras impulsadas, tiene 23 jonrones mientras que Pages tiene 27.

Arizona terminó con marca de 43-38 en el Chase Field. La asistencia de 34,952 personas elevó la asistencia en casa a 2,393,773, la más alta de los Diamondbacks desde 2008.