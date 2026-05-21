San Diego. Shohei Ohtani conectó un jonrón al primer pitcheo del juego antes de lanzar pelota de tres imparables en cinco sólidas entradas por los Dodgers de Los Ángeles, quienes derrotaron el miércoles 4-0 a los Padres de San Diego.

Ohtani inició otra notable actuación en ambos roles al castigar la recta alta del dominicano Randy Vásquez y enviar la pelota a 398 pies del plato por el jardín central para su octavo jonrón de la temporada.

Es la vez número 27 en su carrera que el astro japonés inaugura un encuentro con un cuadrangular.

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En la lomita, Ohtani (4-2) ponchó a cuatro y otorgó dos bases por bolas. Mejoró su efectividad a 0.73 en ocho aperturas.

Cuatro relevistas completaron el juego de cinco hits de Los Ángeles.

Ohtani conectó de inmediato ante Vásquez (5-2) para su decimotercer hit en 24 turnos desde el juego anterior a que le dieran un descanso de dos días sin batear la semana pasada, en un intento exitoso por cortar una pequeña mala racha.

El dominicano Teoscar Hernández pegó un jonrón e impulsó dos carreras por los Dodgers, que han ganado siete de ocho compromisos tras llevarse dos de tres en Petco Park en su primera serie de la temporada ante sus rivales del sur de California.

Vásquez permitió seis hits y tres carreras por los Padres, que perdieron los últimos dos juegos después de una racha de cuatro victorias. San Diego anotó apenas cinco carreras en la serie y se fue en blanco en las últimas 15 entradas.