Chicago. Parece que Shohei Ohtani está mucho mejor.

Ohtani conectó un jonrón abriendo el juego para los Dodgers de Los Ángeles el sábado, en su regreso a la alineación titular después de quedar fuera por una inflamación en la rodilla izquierda. También recibió tres bases por bolas y anotó dos veces en una victoria por 7-1 sobre los White Sox de Chicago.

“Me sentí bien al despertarme por la mañana, me siento bien ahora, así que tengo bastante confianza en que podré mantenerme sano y debería estar listo también para mañana”, afirmó Ohtani a través de un traductor.

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La estrella de doble función conectó una recta con cuenta de 1-0 del derecho de los Whitr Sox Sean Burke para su 14to cuadrangular. El batazo de 409 pies hacia el jardín derecho en la primera entrada tuvo una velocidad de salida de 109.6 mph.

Fue el quinto jonrón abriendo el juego de Ohtani en la temporada y el número 29 de su carrera.

“Obviamente es el mejor jugador del mundo, así que cada vez que puedes recuperar al mejor jugador del mundo en tu alineación, sin duda va a ayudar, y lo demostró de inmediato”, comentó su compañero Mookie Betts.

Ohtani, de 31 años, volvió como bateador designado después de descansar durante la derrota 8-2 del viernes en el primer juego de la serie en Chicago. La inflamación de la rodilla apareció el jueves por la noche en Pittsburgh, lo que llevó a Ohtani a salir de una victoria 8-6 sobre los Piratas en la séptima entrada.

“Lo sacamos del juego la otra noche solo por precaución. Ayer, lo tratamos; hoy se siente genial. Toda la confianza de que puede salir ahí, batear, sentirse bien, sin retroceder en absoluto”, explicó el mánager Dave Roberts antes del triunfo del sábado.

Ohtani, quien se sometió a una cirugía en la rodilla izquierda en septiembre de 2019, no estaba seguro de qué causó exactamente la inflamación.

Ohtani tiene previsto volver a lanzar el miércoles contra Tampa Bay.

Ohtani batea para .305 con 41 carreras impulsadas y 50 carreras anotadas en 68 juegos para los líderes del Oeste de la Liga Nacional. En el montículo, el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional tiene marca de 6-2 con efectividad de 1.06 en 11 aperturas.