Los Ángeles. Shohei Ohtani planea jugar para Japón en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año, según anunció el lunes por la noche la estrella de dos vías de los Dodgers de Los Ángeles en redes sociales.

Ohtani ayudó a Japón a ganar el WBC 2023, ponchando a su entonces compañero de equipo en los Angels de Los Ángeles Mike Trout para el último out del juego de campeonato contra Estados Unidos. Fue nombrado MVP del torneo.

Ohtani ganó su cuarto premio MVP este mes, poco después de ayudar a los Dodgers a ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial. Regresó al montículo esta temporada después de no lanzar en 2024 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John.

En la postemporada, tuvo posiblemente el mejor juego en la historia de las grandes ligas, ponchando a diez bateadores y conectando tres jonrones mientras los Dodgers completaban una barrida de cuatro juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra Milwaukee.

Ohtani no especificó en su publicación si planea lanzar para Japón en el WBC, que comienza el 5 de marzo.