Nueva York. El jardinero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, quedó fuera de la alineación titular para el encuentro de este lunes por segundo día consecutivo debido a una enfermedad.

El mánager venezolano Carlos Mendoza no estaba seguro de si Soto estaría disponible desde la banca para el juego contra los Reds de Cincinnati.

“Le volvió a dar fiebre anoche. Sigue débil”, comentó Mendoza.

Soto fue retirado a última hora el domingo, cuando los Mets perdieron 4-0 en Miami mientras los Marlins completaban una barrida de tres juegos que dejó a Nueva York con marca de 22-31, último en el Este de la Liga Nacional.

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Soto batea para .294 con 10 jonrones, 21 carreras impulsadas y un OPS de .949 en su segunda temporada después de firmar un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años.

La alineación de bateo de Nueva York ya estaba sin el campocorto puertorriqueño Francisco Lindor (distensión en la pantorrilla izquierda), el receptor venezolano Francisco Álvarez (cirugía para reparar un desgarro del menisco derecho en la rodilla derecha), el bateador designado/primera base dominicano Jorge Polanco (contusión en la muñeca derecha) y el jardinero cubano Luis Robert Jr. (hernia de disco en la columna lumbar).

Lindor, fuera desde el 22 de abril, ya empezó a correr y a batear bajo techo y pronto comenzará a fildear roletazos, según Mendoza.

“Es difícil poner un calendario. Todavía tiene que pasar por mucho — aún tiene que cumplir muchos requisitos”, señaló el mánager.

El infielder Jared Young, quien no juega desde el 12 de abril por un desgarro del menisco izquierdo, podría ser activado el martes. Bateó para .227 con una carrera impulsada en 22 turnos al bate en seis juegos de ligas menores desde el 15 de mayo.

El zurdo A.J. Minter, de regreso tras someterse a una cirugía el 12 de mayo del año pasado para reparar el músculo dorsal ancho izquierdo, iba a seguir una progresión de lanzamientos el lunes y podría ser activado el martes o el miércoles. El jugador de 32 años tiene una efectividad de 1.59 en 12 apariciones en ligas menores desde el 7 de abril, con siete ponches y una base por bolas en 11 1/3 entradas.

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“Cada vez que te pierdes tanto tiempo, mentalmente, es un desgaste. Él es una parte importante de nuestro bullpen”, indicó Mendoza.

Polanco, quien no juega desde el 14 de abril, iba a entrenar el lunes en Port St. Lucie, Florida, y podría comenzar esta semana una asignación de rehabilitación por lesión en ligas menores.

Álvarez, quien se lesionó el 12 de mayo, podría regresar antes de la proyección original de seis a ocho semanas.

El derecho Kodai Senga, quien no lanza por los Mets desde el 22 de abril debido a una inflamación en la columna lumbar, iba a lanzar una sesión de bullpen el lunes y hará su segunda apertura de rehabilitación en ligas menores el jueves. Permitió dos carreras, cuatro hits y una base por bolas, con dos ponches, en 3 1/3 entradas para St. Lucie de Clase A el viernes, y lanzó 37 de 64 pitcheos en zona de strike.

Nueva York, mermado por las lesiones, también extraña al derecho Clay Holmes, fuera hasta finales de la temporada por una fractura en la pierna derecha.