Nueva York Un correo electrónico del comisionado Rob Manfred al jefe del sindicato de jugadores Tony Clark mantiene el suspenso en las interminables negociaciones para poner en marcha una temporada demorada por la pandemia de coronavirus.

El comité ejecutivo de la asociación de peloteros tenía previsto votar el domingo, con la expectativa de que iba a rechazar la más reciente propuesta del béisbol de las Grandes Ligas de disputar una temporada de 60 juegos.

Los peloteros quieren 70 juegos y cobrar 275 millones de dólares con respecto a lo que ofrecen los equipos. Les preocupa que un repunte de casos de coronavirus provoque que la temporada de 2020 se interrumpa, el acuerdo negociado mantenga las innovaciones para 2021 y el sindicato pierda influencia en futuras charlas.

PUBLICIDAD

Manfred escribió que si se acaban disputando una menor cantidad de los partidos pactados este año, los cambios para 2021 quedarían descartados y se tendría que volver a negociar, informaron a The Associated Press personas al tanto del correo electrónico. Las personas hablaron con la condición de no ser identificadas porque no se ha autorizado dar declaraciones.

Los jugadores debaten el siguiente paso a dar.

Entre los elementos en el acuerdo propuesto para 2020 y 2021 se destacan la expansión de los playoffs, el uso del bateador designado en juegos que involucren a equipos de la Liga Nacional y portar publicidad en los uniformes.

En cuanto a lo que sería vigente únicamente para 2020 se resalta comenzar los extra innings con un corredor en la intermedia, además de un debate sobre permitir juegos empatados tras un total específicos de innings y que un jugador pueda volver a la acción en los extra innings.

Algunos jugadores prefieren que no se adopte un acuerde y que Manfred establezca el calendario de la temporada de manera unilateral. Dado que los jugadores insisten en una paga prorrateada completa, el comisionado ha amenazado con una campaña de unos 50 juegos.

El acuerdo de propuesta le daría a Manfred la facultad de suspender o cancelar la temporada “si se imponen restricciones de viajes en Estados Unidos” o si determina, tras consultar con expertos médicos y el sindicato, que se ha dado un cambio de circunstancias que implique “un peligro excesivo en la salud de los jugadores y empleados que participan en esos juegos, inclusive sin presencia de público.

PUBLICIDAD

El planteamiento de 60 juegos de MLB incluye 1.480 millones de dólares en salarios, además de un fondo de 25 millones para los jugadores en la postemporada. La propuesta del sindicato contempla 1.730 millones en salario y un fondo de 50 millones.

MLB ha propuesto que la temporada se dispute entre el 19 o 20 de julio hasta el 27 de septiembre, la más corta desde la década de 1870. El sindicato acepta la fecha de inicio pero quiere que culmine el 30 de septiembre, o antes con doble carteleras.

Ambas partes proponen reanudar los entrenamientos el 26 de junio, con los pitchers y receptores primero. Pero se está agotando el tiempo para poder cumplir con esas fechas.

Un aumento de resultados positivos la semana pasada en Florida provocó que MLB cerrara los 30 complejos de entrenamientos para que sean desinfectados. Los Filis informaron que cinco de sus peloteros figuraron entre ocho individuos de la organización que dieron positivo de coronavirus.

Se anticipa que 20 de los 30 equipos procederán con los entrenamientos en sus estadios de temporada regular, en vez de las instalaciones de primavera. Toronto sería la excepción por restricciones del gobierno de Canadá y la provincia de Ontario.