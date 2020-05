La reanudación de los deportes de conjunto permanecerá en vela hasta, por lo menos, agosto. Según adelantó el jueves Adriana Sánchez Parés, secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), que la continuación de los torneos de voleibol, baloncesto y béisbol podrían ocurrir, pero sin espectadores.

Eso coloca a la Federación Puertorriqueña de Béisbol en una complicada situación y compromete la temporada 2020 de la Doble A.

“Escuché a la secretaria (Sánchez Parés) decir que debemos ser creativos. Creo que el béisbol no puede ser más creativo a lo que ha sido hasta ahora. Hablan de juegos en conjuntos sin fanáticos. La pregunta que hago es ¿cuál es la posición del gobierno? ¿Qué aportaciones harán a los equipos sin fanáticos en las? Si en agosto no se permite que los fanáticos puedan ir a los estadios, no habrá Béisbol Doble A”, afirmó José Quiles, presidente de Federación Puertorriqueña de Béisbol.

“Veremos si el gobierno está dispuesto a sufragar los gastos de pagarle a los peloteros y a los suplidores. Si no hay fanáticos en las gradas, el apoderado no puede conseguir el dinero para correr el espectáculo”, agregó.

Horas después de que la gobernadora presentará la nueva orden ejecutiva que entrará en vigor el 26 de mayo, Sánchez Parés explicó que todavía es prematuro darles luz verde a los deportes de conjunto como el voleibol, baloncesto, béisbol y el voleibol de playa, así como el boxeo, entre otros. Esas disciplinas serán consideradas en la cuarta etapa que podría entrar en vigor para el próximo agosto.

“Vamos a suponer que empezamos a jugar en agosto, por mala pata del destino se enferma un jugador de Cidra, hay que hacerle prueba todos los peloteros y si el juego fue contra Cayey, aunque todos salgan negativo a la prueba, tendrán que estar en cuarentena por 14 días. Habría que tener el torneo”, explicó Quiles, médico de profesión.

“Hasta que no haya una vacuna, no se podrán llevar a cabo los torneos por la incertidumbre que puede representar para los equipos. Hoy fue uno de Cidra, mañana otro de Aibonito. Así nunca se podrá terminar el torneo”, sostuvo.

El Béisbol Doble A cuenta con 41 franquicias, lo que significa 1,070 peloteros y un mínimo de 246 coaches.

“Grandes Ligas dicen que va a empezar el 4 de julio, veremos cuándo termina. En Nicaragua estaban jugando béisbol. Un coach falleció y hay cuatro peloteros hospitalizados. No es tan fácil como piensan. Es una responsabilidad bien grande”, dijo Quiles.

Otro escollo que podría descarrilar las posibilidades de que el béisbol regrese a escena descansa sobre la disponibilidad de los parques.

“El 90% de las facilidades que usan los equipos son municipales o del gobierno. Si no permiten que se usen, no se pueden llevar a cabo el torneo. Estamos dando margen para ver qué pasa. Si comenzamos en agosto acortando la regular y las series postemporada, podemos terminar en noviembre, pero será cuesta arriba por los contagios porque siempre se contagiará alguien”, concluyó.