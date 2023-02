Tempe, Arizona. Shohei Ohtani prefiere concentrarse en la que podría ser su última temporada con los Angels de Los Ángeles y no en la agencia libre que le espera el próximo otoño.

“Este es mi último año, estoy al tanto de eso. De momento, soy parte de los Angels y nada más me concentro en eso”, dijo Ohtani por medio de su intérprete Ippei Mizuhara el jueves.

El mánager Phil Nevin anunció que el pitcher y bateador designado subirá al montículo para el juego inaugural de la campaña, el 30 de marzo, en Oakland, algo que Ohtani destacó como un “gran honor”.

Primero, Ohtani tendrá que reportarse con Japón para el Clásico Mundial de Béisbol.

Aunque Ohtani ha dicho que no descarta firmar a largo plazo con los Angels, el astro reiteró que sólo quiere enfocarse en 2023.

“No soy un experto en la agencia libre”, dijo. “Nunca me tocado pasar por eso, así que no tengo idea alguna”.

Ohtani escoltó a Aaron Judge en la votación por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana tras recibir el galardón en 2021. Registró una foja de 15-9 con efectividad de 2.33 como lanzador y conectó 34 jonrones y produjo 95 carreras como bateador.

“Es algo que sin duda podría distraer a la gente, pero la fortaleza mental de Shohei es el aspecto que más impresionado de él”, dijo Nevin.

Ohtani mencionó que el nuevo cronómetro para los lanzamientos será su principal dificultad por delante.

Los Angelinos tuvieron marca de 73-89 el año pasado y quedaron 33 juegos detrás de Houston en la División Oeste, así como 13 juegos detrás por el último boleto de comodín. El equipo se reforzó con la adquisición del zurdo Tyler Anderson para el rotación, además de los canjes por el jardinero Hunter Renfroe y el infielder Gio Urshela.

“Estoy firmemente convencido que ellos tienen el mismo deseo de ganar que tengo, pero la verdad es que ignoro lo que ellos piensan”, dijo Ohtani. “Pero creo que eso es lo que ellos buscan”.