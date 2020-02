A pesar de que en el béisbol no se juega con un reloj, muchas veces el tiempo, el momento de las decisiones, influye en el resultado.

Para los Cangrejeros de Puerto Rico dicha aseveración no pudo haber sido más evidente que durante el partido del miércoles, en el que un cuadrangular de tres carreras y un doblete de dos de parte de Jordany Valdespín le dieron una victoria de 5-4 a los Toros de República Dominicana en el último partido de la fase regular de la Serie del Caribe San Juan 2020.

Según el dirigente de Puerto Rico, José ‘Tony’ Valentín, una tardanza en el bullpen durante la quinta entrada impidió que el relevista Bradin Hagens estuviese plenamente preparado para entrar a enfrentar a Junior Lake antes del turno en que Valdespín pegase su decisivo doblete, en momentos en que Puerto Rico dominaba 4-3.

Ese doblete le devolvió a los dominicanos la ventaja, 5-4, y eventualmente les dio el tiunfo.

“En el torneo local tenemos la costumbre de que la alineación vea al lanzador dos veces. Pero en el caso de Jason (García, abridor de Puerto Rico) era ya la tercera cuando Valdespín dio el doblete”, explicó el Dirigente del Año de la liga boricua.

“Monitoreamos a Jason y le preguntamos si se sentía bien. Tenía la velocidad. Teníamos un lanzador para Junior Lake (quien bateó antes de Valdespín), pero las cosas pasaron muy rápido. Una base por bolas de cuatro pitcheos a Rubén Sosa y luego Lake creo que al segundo lanzamiento conectó el batazo (que dejó hombres en primera y segunda). Todo fue tan rápido que cuando llamamos al bullpen el lanzador que teníamos, Hagens, no estaba preparado. No me arrepiento de haber dejado a Jason ahí Conoce a Valdespín porque lanzó en su contra con el Licey en la final dominicana. Pero Valdespín nos hizo pagar el precio”.

Tony Valentín explicó que intentó cambiar al lanzador antes de que el dominicano Jordany Valdespín le conectara a Jason García el doblete decisivo, pero que no se pudo por la rapidez en que sucedieron las jugadas. (David Villafane/Staff)

Pero en general, el dirigente se mostró más complacido que la noche anterior con la ofensiva de los Cangrejeros. Dijo que vio mejores turnos y que llegaron los batazos que necesitaban en el momento necesario.

“Sabíamos que iba a ser un juegazo. Cada vez que nos enfrentamos a Dominicana los juegos son muy buenos y, como peloteros profesionales que son, los jugadores crean el espectáculo que se merecen los fanáticos”, expresó.

“Para mí era más importante que para ellos. Yo quería ganar para empatar y que se diera un juego contra otro equipo que fuese menos agresivo, para que la final fuese entre Puerto Rico y República Dominicana y el espectáculo fuese más interesante”, agregó.

“Pero lo bueno de esto es que estamos de nuevo en el baile y todo vuelve a comenzar de cero”, dijo Valentín.

Hector Santiago, lanzador zurdo, es el Lanzador del Año del torneo y con experiencia de Grandes Ligas, será el abridor de los boricuas para la semifinal del jueves a las 8:00 p.m. Valentín dijo que notó que Dominicana le conectó bien a García, que es derecho, pero trajo a zurdos por dos entradas y la ofensiva fue diferente.

“Esperemos que todos esos zurdos de hoy (miércoles) se viren a lo derecho y la ofensiva cambie. Valdespín fue un ejemplo. Le pusimos un zurdo y le pudimos dar el out”.

Por su parte, el boricua Lino Rivera, dirigente de los Toros del Este, dijo que la victoria fue significativa porque les permitió jugar a segunda hora contra Puerto Rico y como equipo local. Dijo que fue una gran noche para el béisbol caribeño que tantas personas fueran a llenar el Hiram Bithorn, el principal estadio de Puerto Rico, donde muchos piensan que el béisbol está muerto.

“Fue un partido muy bonito. Ningún equipo desilusionó. Y muy contento con la victoria”, dijo Rivera.

Agregó que vio a un equipo dominicano que en las primera entradas puso corredores en posición anotadora y no logró marcar, por lo que podría haber cambios en el lineup. Confirmó que el derecho cubano Yunesky Maya será el lanzador abridor y celebró que tiene el bullpen casi completo en forma porque no han hecho muchos lanzamientos.

El dirigente de los Toros de República Dominicana, Lino Rivera (tercero desde la izquierda, al frente), designó al cubano Yunesky Maya para abrir contra Puerto Rico en la semifinal del jueves. (Juan Luis Martínez Pérez)

“Estamos apostando al pitcheo, que ha lucido muy sólido en los primeros cinco juegos”, dijo Rivera.

Incluso reveló que Valdespín, el hombre del partido, se había quejado de dolor en las piernas y no se sentía bien. Y en un momento se consideró darle descanso.

“Pero al final lo pensamos y nos dijimos que si él era uno de los baluartes del equipo y que nos había ayudado a llegar hasta aquí teníamos que usarlo, lo pusimos de designado y nos dio un gran juego”, explicó Rivera.

Valdespín contó que durante el turno en que pegó el doblete le hizo señales a su dirigente para poner un toque, lo que Rivera rechazó.

En cuanto al pareo entre Maya y Santiago, Rivera dijo que conoce bien a Héctor Santiago, a quien hizo debutar en la pelota puertorriqueña cuando dirigió a los Gigantes de Carolina.

“Va a ser un gran partido porque tengo a Maya en la lomita. Y tengo mucha confianza en mis muchachos. A Santiago traté de llevarlo a los Toros para que lanzara en los playoffs, pero llevaba mucho tiempo sin lanzar. Pero estamos listos para quien sea”, manifestó Rivera.

Valentín, sobre el duelo de lanzadores, dijo: el que no sepa quien es Yuneski Maya en esta pelota se puede decir que no sabe nada de béisbol. Sabemos que es un veterano. Pero lo que vi hoy (miércoles) de nosotros me pareció diferente. Si mantenemos el juego cerquita somos un equipo peligroso. Tenemos una agenda difícil con Maya, pero República Dominicana no la va a tener tan fácil tampoco con Santiago”, finalizó Valentín.