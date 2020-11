Giancarlo Stanton obtendrá los $218 millones restantes de su contrato de siete años garantizados con los Yankees de Nueva York, luego de optar por no salir del pacto y el equipo tras dos temporadas en las que ha tenido constantes problemas por lesiones.

El bateador designado, quien cumplirá 31 años el 8 de noviembre, bateó en su primera temporada en Nueva York para promedio de .266 con 38 cuadrangulares y 100 carreras impulsadas. En 2019, tuvo un promedio de .288, conectó tres jonrones e impulsó 13 carreras durante una temporada en la que solo compitió en 18 juegos, puesto que tenía una torcedura en el bicep que lo mantuvo fuera de acción del 1 de abril al 18 de junio. Asimismo, tuvo una distensión en la rodilla derecha que lo dejó fuera del 26 de junio al 18 de septiembre.

En cambio, durante la corta temporada de 2020 debido a la pandemia tuvo un promedio de .250, bateó cuatro cuadrangulares y remolcó 11 carreras. Stanton no se libró de las lesiones, ya que se lastimó el tendón de la corva izquierda, y no pudo jugar del 9 de agosto al 15 de septiembre. No obstante, tras regresar de su recuperación, el jardinero derecho se convirtió en el mejor jugador ofensivo de los Yankees durante la postemporada. En siete juegos, bateó con un promedio de .308, en 26 turnos con seis jonrones y 13 carreras impulsadas.

El cuatro veces All-Star con Miami acordó, en noviembre de 2014, un contrato de $325 millones y 13 años con los Marlins. En 2017, bateó .281, y lideró las Grandes Ligas de Béisbol con 59 cuadrangulares y 132 carreras impulsadas. Luego, en diciembre de 2017, el jardinero derecho fue cambiado a los Yankees por el segunda base Sterlin Castro, el lanzador derecho Jorge Guzmán y el jugador de ligas menores José Devers.

Debido al contrato que firmó con los Marlins, a Stanton se le deben pagar $29 millones por año durante las próximas dos temporadas; $32 millones anualmente de 2023 a 2025, $29 millones en 2026; y $25 millones en 2027. El acuerdo incluye una opción de club de $25 millones para 2028 con una compra de $10 millones.

Sin embargo, como parte de los términos del intercambio del jugador, debido a que Stanton decidió quedarse en Nueva York, los Marlins le enviarán $30 millones a los Yankees para compensar parte de lo que queda en su contrato. Los depósitos serán $5 millones cada 1 de julio y 1 de octubre en 2026, 2027 y 2028.