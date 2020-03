Los nombres de Juan ‘Igor’ González, Tony Valentín, Josué Espada y Lino Rivera encabezan la lista de candidatos a ser entrevistados para la posición de dirigente del Equipo Nacional de Puerto Rico que irá a la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol, evento que se jugará en marzo del año entrante.

Así lo confirmó el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Dr. José Quiles, quien explicó que esa lista podría incluir más nombres.

A los cuatro hay que entrevistarlos, pero al momento no hemos hecho ningún tipo de entrevista -Dr. José Quiles / Presidente de la Federación de Béisbol

“Esos cuatro están tentativos por el momento. A los cuatro hay que entrevistarlos, pero al momento no hemos hecho ningún tipo de entrevista”, dijo Quiles vía telefónica. “En el caso del gerente general, no he considerado a nadie aún, pero el dirigente debe estar nombrado antes de septiembre y el gerente general antes. El gerente podría ser para el verano, pero como dije, para esa posición ni he pensado en nombres”, dijo Quiles.

Juan 'Igor' González es candidato al puesto en virtud que ha dirigido a Puerto Rico a las medallas de oro del béisbol de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos. (Xavier J. Araujo)

Edwin Rodríguez dirigió al equipo de Puerto Rico en las ediciones de 2013 y 2017, llevándolo al subcampeonato en ambas ocasiones. Alex Cora fue el gerente general de la pasada escuadra con la asistencia de Cándido Maldonado.

Para las ediciones de 2006, 2009 el dirigente nacional lo fue José ‘Cheíto’ Oquendo y el gerente general lo ocupó el exejecutivo de MLB y ahora asesor de la Asociación de Jugadores de MLB, Lou Meléndez.

Josué Espada, actual coach del banco de los Astros de Houston, ha sido considerado con seriedad para puestos de dirigente en las Grandes Ligas. (JUAN LUIS MARTINEZ)

Puerto Rico busca dirigente porque Rodríguez colocó su posición a la disposición de la Federación de Béisbol tras el logro del 2017. Éste ha dicho que ya cumplió su misión con el Team Puerto Rico y está concentrado en sus labores en el desarrollo de jugadores de liga menor en MLB.

Lino Rivera también es candidato por su amplio éxito frente a equipos en Puerto Rico y el Caribe. Este año guió a los Toros del Este de la República Dominicana al cetro en Lidom y en la Serie del Caribe. (David Villafane/Staff)

Mientras, no está claro si Cora consideraría trabajar en el Clásico Mundial de Béisbol considerando que está a la espera de un posible castigo de parte de MLB por causa del escándalo del robo de señales de los Astros de Houston, lo que le llevó a renunciar a su puesto como dirigente de los Red Sox de Boston, equipo que también está bajo investigación por el mismo pecado.

Tony Valentín, exjugador de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, viene de ganar el campeonato de Puerto Rico con los Cangrejeros de Santurce. (Juan Luis Martínez Pérez)

Quiles agregó que el no tener esas personas nombradas, y que estas fuesen a los ahora cancelados entrenamientos primaverales a estrechar relaciones con jugadores y organizaciones, como hicieron otros países, no debe afectar la confección del plantel.

“No creo, porque en realidad los jugadores que participarán no tienen reparos en jugar. La organización puede no darle permiso, pero no le dijeron que no a jugadores como Carlos Correa, Javier Báez o Francisco Lindor. Al final, la decisión si van o no recae en el jugador”, finalizó.

Puerto Rico viene de finalizar en segunda posición en las pasadas dos ediciones del Clásico Mundial de Béisbol.