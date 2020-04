Suspensiones a Hinch y Luhnow se cumplirán este año aún si no hay temporada ESPN reporta que el castigo que le impuso MLB al dirigente y gerente general de los Astros no se transportarían al 2021 si no se juega béisbol este año.

El escándalo de robo de señales le costó el trabajo a AJ Hinch. (David Zalubowski) Presentado por PUBLICIDAD Buenas noticias para AJ Hinch, Jeff Luhnow y posiblemente para el boricua Alex Cora. Major League Baseball considerará la temporada del 2020 como oficial en términos del año de suspensión que pesa con los primeros dos, y que podría pesar contra Cora, aún si la pelota no logra jugar su temporada este año. Así lo reporta el periodista Buster Olney de ESPN, esto en referencia a las suspensiones que pesan contra Hinch y Luhnow, respectivamente el dirigente y el gerente general de los Astros de Houston durante las temporadas del 2017 y 2018 y que fueron castigados porque durante esos años el equipo estableció un sistema de robo de señales utilizando tecnología. Ambos, posterior al castigo despedido por los Astros, se cantaron inocentes del acto pero fueron culpados porque el sistema se corrió bajo la que debía ser su supervisión. En el caso no se penalizó a ningún jugador ni al equipo se le quitó el trofeo que ganaron de la Serie Mundial en el 2017. PUBLICIDAD El esquema de robo de señales de los Astros le costó el trabajo a los dirigentes AJ Hinch (Houston), Alex Cora (Boston) y Carlos Beltrán (NY Mets), así como al gerente general de los Astros, Jeff Luhnow. En cuanto al boricua Cora, éste está pendiente a posiblemente recibir una suspensión similar o más grande porque era el coach del banco de los Astros en el 2017 y fue identificado por el comisionado del béisbol Rob Manfred como instrumental en el establecimiento del sistema que vigilaba las señas que el receptor le daba a su lanzador para transmitirla a sus bateadores mediantes golpes a zafacones en el dugout para que estos supieran anticipar el lanzamiento que iban a recibir. Manfred, al momento de anunciar el castigo a los primeros dos, dijo que dejaría cualquier consideración de alguna suspensión contra Cora cuando terminara una investigación que ordenó para verificar si los Medias Rojas de Boston del 2018, dirigidos por el boricua, también establecieron un sistema de robo señales. El comisionado dejó ya saber que la investigación finalizó y que espera anunciar los hallazgos antes que comience la temporada. Junto a las suspensiones de HInck y Luhnow, los Astros también fueron multados por $5 millones y castigados al perder las primeras dos selecciones de los sorteos de novatos del 2020 y 2021.