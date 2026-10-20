St. Petersburg, Florida. El dominicano Freddy Peralta lanzó 5 1/3 entradas de lucha, su compatriota Junior Caminero y el cubano Yandy Díaz conectaron cada uno un jonrón de dos carreras y los Rays de Tampa Bay vencieron el lunes 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana para avanzar a la Serie Mundial por tercera vez en las 29 temporadas de la franquicia.

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Los Rays se enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee y es la primera vez desde 1980 que los dos equipos buscan su primer título de la Serie Mundial. En aquella ocasión los Filis de Filadelfia vencieron a los Reales de Kansas City.

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El Juego 1 se disputará la noche del viernes en Milwaukee.

La derrota extendió a 78 años la sequía de Cleveland sin un campeonato de la Serie Mundial.

En el 18º aniversario de su primer banderín de la Liga Americana en 2008, los Rays se adelantaron 2-0 en la segunda entrada con el doble de dos carreras de Richie Palacios y lo aseguraron con el cerrador Bryan Baker en el montículo.

The moment the Rays won the AL Pennant! https://t.co/vwxyzFhial — MLB (@MLB) October 20, 2026

Los Guardianes no se rindieron y tuvieron la carrera de la ventaja en primera base en la octava cuando Kevin Kelly ponchó a Brayan Rocchio para dejar las bases llenas después de que anotaron dos carreras.

Peralta permitió una carrera y cinco hits para conseguir su segunda victoria en su tercera aparición en la Serie de Campeonato. Lanzó seis entradas sin permitir carreras para ganar el Juego 2 y sacó dos outs en relevo en el Juego 4.

Una multitud de 40,230 aficionados agitó toallas amarillas y azules, hizo sonar cencerros y coreó “¡vamos Rays!” durante toda la noche en el Tropicana Field, que necesitó importantes renovaciones después de que el huracán Milton destrozó el techo hace dos años y causó daños extensos en todo el estadio.

Después de barrer a los Yankees en la serie divisional, los Rays estuvieron abajo ante los Guardianes 0-1 y 1-2 en esta serie antes de ganar tres juegos seguidos.