El dueño de los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Thomas J. Axon, sometió en el día de ayer dos recursos ante el Tribunal Superior de San Juan para solicitar que se le reinstale como directivo operador de la novena de béisbol de inmediato.

Axon fue suspendido hace 15 días por dos años, multado en $5,000 y previsto a un periodo de probatoria debido que según el presidente de la LBPRC, Juan A. Flores Galarza, éste incurrió en conducta y manifestaciones públicas que actuaron en perjuicio del béisbol profesional en la Isla. Previo a eso, Flores Galarza incluso peticionó a la corporación Santurce Cangrejeros Baseball Club, LLC que destituya a Thomas J. Axon como copropietario y accionista del equipo debido a sus criticadas expresiones.

PUBLICIDAD

Todo los reclamos de la LBPRC surgieron luego que Axon hiciera unas expresiones contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero, esto por las alegadas pobres condiciones que tiene el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. Dichas expresiones fueron consideradas por Flores Galarza como detrimentales para la LBPRC. Igualmente fueron desautorizadas sus expresiones en torno a que planificaba mudar a los Cangrejeros a Humacao.

Transcurrido ya más de 15 días del anuncio de sus suspensión por dos años, movida que al parecer echó atrás la orden de destitución, surge una solicitud de injunction preliminar y una demanda de injunction preliminar y permanente y de sentencia declaratoria para que la LBPRC dejé sin efecto todo castigo y penalidad impuesta a Axon.

“Sometemos estos buscando paralizar los atropellos y abusos de Flores Galarza contra el único dueño y accionista de los Cangrejeros. Contra él se ha sometido una petición de expropiación forzosa, violando todo el reglamento”, resumió el abogado de Axon, Joaquín Monserrate Matienzo.

Según los recursos sometidos al tribunal, Axon es el único accionista de los Cangrejeros. Monserrate Matienzo así lo certificó a Primera Hora dejando entender que los avisos públicos que circularon en medios de prensa sobre que el exponente de música urbana Daddy Yankee es también accionista no figura como tal en la documentación de titularidad de la novena. Monserrate Matienzo advirtió, sin embargo, que desconoce si las partes en privado tiene algún acuerdo.

Así las cosas, las peticiones al tribunal advierten que de Axon seguir bajo “estas sanciones caprichosas e ilícitas por dos años”, las mismas “ocasionarían el cese total de operaciones de los Cangrejeros” ya que Axon es “el único miembro y la persona que toma las decisiones operacionales de los Cangrejeros, cosa que estaría inhabilitado de hacer de avalarse su ‘suspensión’”.

PUBLICIDAD

El documento agrega que la suspensión toca el asunto medular de toda empresa: su acceso a capital. Y precisa que al igual que todos los demás equipos de beisbol invernal, los Cangrejeros no generan ingresos sustanciales, por lo que dependen de Axon como su principal fuente principal de capital.

“A un tenedor de franquicia no se le puede despedir de la forma que se hizo. En la carta se expone que violentó hizo cosas en contra de la constitución y del béisbol, y al contrario, él no habló en contra del béisbol sino de la condición del estadio. Incluso Flores Galarza le dio la razón sobre las condiciones del estadio en un reportaje que le hiciera Fernando Ribas de Primera Hora”, destaca Monserrate Matienzo.

“Y que hizo la liga. Lo penalizó sin formularle casos específicos, y eso va en contra de la Constitución de la LBPRC. No le dieron una vista. No investigaron. Fue abusivo. Un atropello. Incluso la Junta de Directores debía avalar su decisión en periodo de 10 días y no se hizo”.

Joaquín Monserrate Matienzo indicó que Tom Axon ha sido penalizado sin haber mediado una vista. ( Archivo )

Monserrate Matienzo incluso advirtió que en la decisión del líder liguero pudo incluso existir un asunto discriminatorio por Axon ser un empresario norteamericano y beneficiario de incentivos contributivos que han atraído a la Isla a muchos millonarios, siendo él uno de ellos.

“Axon no han pretendido nada en contra del béisbol. Al contrario, lo que hizo fue pedir al Municipio de San Juan que realice unas mejoras a un estadio que ciertamente necesita mejoras. Incluso se ofreció para hacer una inversión de esas mejoras pretendiendo un contrato de arrendamiento y de dividir las ganancias de los eventos que se hagan allí durante cinco o seis años para poder recuperar su inversión. Esas mejoras que pide y que está dispuesto a realizar son en favor del béisbol”, agregó Matienzo Cintrón.