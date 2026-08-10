El campocorto Tim Anderson, dos veces All-Star y campeón de bateo de la Liga Americana en 2019 con los White Sox de Chicago, ha decidido retirarse tras 10 años en las Grandes Ligas.

Anderson, de 33 años, hizo el anuncio el lunes.

“Luché durante los últimos dos o tres años. Entrené, pero mi cuerpo ya no funcionaba como antes”, dijo Anderson. “Así que no soy de los que siguen intentando recuperar mi nivel anterior”.

Anderson bateó para .276 con 98 jonrones, 350 carreras impulsadas y 122 bases robadas en 991 juegos. Jugó para los White Sox durante ocho temporadas antes de finalizar su carrera con breves pasos por Miami y los Angelinos de Los Ángeles.

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Anderson no ha jugado un partido de Grandes Ligas desde el 25 de mayo de 2025 con los Angelinos.

“Quiero ser lo más sincero posible, pero el juego me trajo mucho dolor y muchos momentos grandiosos”, dijo. “Pero durante todo el proceso, definitivamente hubo muchos momentos difíciles… Y llegó un punto en el que ya no podía disfrutarlo. Estar en ese ambiente simplemente no era lo mismo”.

Anderson jugó con el corazón apesadumbrado después de que un amigo cercano fuera asesinado a tiros en Alabama en 2017.

Los White Sox anunciaron que rendirán homenaje a Anderson antes de su partido del 17 de septiembre contra Detroit. Como parte del tributo, el equipo usará sus uniformes Nike City Connect “Southside” por única vez esta temporada. Los uniformes blancos y negros con letras góticas y rayas finas fueron usados ​​por Anderson y los White Sox cuando ganaron la División Central de la Liga Americana en 2021.

Anderson dijo que ahora se encuentra bien. “Puedo levantarme y hacer lo que quiera. Y eso me hace feliz”, dijo. “Pero en cuanto a pensar en béisbol, la verdad es que... es demasiado”.

Anderson fue seleccionado por Chicago con la selección número 17 en el draft amateur de 2013. Debutó en las Grandes Ligas en 2016 y rápidamente se convirtió en una de las jóvenes promesas del béisbol.

En 2019, bateó para un impresionante .335, el mejor promedio de las Grandes Ligas, con 18 jonrones y 56 carreras impulsadas. Con el nativo de Alabama como primer bate, Chicago llegó a los playoffs en 2020 y 2021. Sin embargo, el equipo nunca logró alcanzar su máximo potencial.

Aquejado por un esguince en la rodilla izquierda y dolor en el hombro derecho, Anderson bateó .245 con un jonrón y 25 carreras impulsadas en 123 partidos con los White Sox en 2023. También fue suspendido por las Grandes Ligas tras una pelea con el jugador de Cleveland, José Ramírez.

Después de que Chicago terminara con un récord de 61-101 en su último año con el equipo, Anderson tenía una opción de contrato por 14 millones de dólares que la organización rechazó.