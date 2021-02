Tim Tebow anunció el miércoles su retiro del béisbol luego de cinco años como jugador de ligas menores con los Mets de Nueva York.

El ganador del Trofeo Heisman de 2007 regresó al béisbol en 2016 por primera vez desde su tercer año de secundaria y llegó al nivel Triple A, animado por el entonces gerente general y actual presidente del equipo, Sandy Alderson.

Tebow jugó 77 juegos en el nivel más alto de ligas menores del béisbol en 2019, bateando .163 con cuatro jonrones. Termina su carrera con un promedio de .223 en 287 juegos.

“Quiero agradecer a los Mets, Alderson, los fanáticos y todos mis compañeros de equipo por la oportunidad de ser parte de una organización tan grandiosa”, dijo Tebow en un comunicado difundido por Nueva York el miércoles. “Me encantó cada minuto del viaje, pero en este momento me siento llamado en otras direcciones”.

“Nunca quiero estar involucrado a medias en nada. Siempre quiero estar al 100% en lo que elija. Gracias nuevamente por el apoyo de todos en este increíble viaje en el béisbol, siempre apreciaré este tiempo”, agregó.

El jardinero zurdo de 33 años fue invitado a los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas esta temporada, ocupando uno de los 75 lugares de Nueva York después de que las Grandes Ligas de Béisbol limitaran el tamaño de la lista de primavera como medida de precaución contra el coronavirus. Los jugadores de posición no deben presentarse en el complejo de primavera de los Mets en Port St. Lucie, Florida, hasta la próxima semana.

Durante cuatro entrenamientos de primavera de Grandes Ligas, Tebow bateó .151 en 34 juegos, conectando para su primer y único jonrón la primavera pasada antes de que se cerraran los campamentos.

“Ha sido un placer tener a Tim en nuestra organización, ya que ha sido un profesional consumado durante sus cuatro años con los Mets”, dijo Alderson. “Al alcanzar el nivel Triple A en 2019, superó con creces las expectativas cuando ingresó al sistema en 2016 y debería estar muy orgulloso de sus logros”.

La carrera de béisbol de Tebow comenzó con una estallido: disparó un cuadrangular en su primer turno como profesional durante un juego de liga instruccional contra los Cardenales de San Luis en el otoño de 2016. Más tarde ese otoño, fue noticia al consolar a un fanático que sufrió de convulsiones en la primera fila de las gradas durante el debut de Tebow en la Arizona Fall League.

El exquarterback de la NFL fue un All Star en Doble A en 2018, cuando bateó para .273 con seis jonrones en 84 juegos. Tuvo dificultades el año siguiente en Triple A y su temporada se vio interrumpida por una laceración en su mano izquierda.

Un trascendental quarterback en la Universidad de Florida por sus talentos y su abierta fe cristiana, Tebow apareció en 35 juegos de la NFL entre 2010 y 2012, ganando un partido de playoffs con Denver durante la temporada 2011. Fue liberado por los Philadelphia Eagles durante la pretemporada en 2015, la última vez que apareció en una lista de la NFL.

Fue contratado por ESPN como analista de football en 2013 y trabajó en la radiodifusión durante todo su tiempo buscando la oportunidad de jugar béisbol de Grandes Ligas.

“Eso obviamente sería algo especial, y creo que otra parte del sueño”, dijo Tebow la primavera pasada. “Parte de esto es jugar todos los días, disfrutarlo y competir, lo cual me encanta. Obviamente, eso sería genial. Sería una mentira si dijera que no sería genial. ... Pero no diría que sería un éxito o un fracaso si eso sucediera o no”.