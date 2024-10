Nueva York. Para los Yankees de Nueva York, el verdadero día inaugural es el primer juego de la Serie Mundial.

Sí existe un poco de efervescencia por ganar un puesto en los playoffs, la División Este de la Liga Americana, la Serie Divisional y su 41er banderín. Pero eso fueron sólo calentamientos.

Los anillos de la Serie Mundial son los únicos números que cuentan cuando no se te mide entre los vivos sino contra los fantasmas: Yogi, Joltin’ Joe, el Caballo de Hierro, el Babe y el Mick.

“Es por eso que estamos aquí. Es por eso que me levanto todos los días. Es por eso que me esfuerzo no sólo en el campo sino también en la temporada baja. Es simplemente traer un campeonato a casa, a la ciudad y a este equipo”, dijo el capitán de los Yankees Aaron Judge cuando comenzó el entrenamiento de primavera en febrero.

Giancarlo Staton ganó el premio de Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. ( Godofredo A. Vásquez )

“Ha pasado bastante tiempo desde que llegamos a esa meta”, agregó, “pero creo que muchos de los muchachos y las piezas que hemos agregado a esta plantilla, especialmente un par de cambios que hicimos en los enfoques, los muchachos que trajimos... todo nos va a impulsar hacia la dirección correcta, que en última instancia es ser el último equipo en pie”.

Los Yankees están en la Serie Mundial por primera vez desde que ganaron el título No. 27 en 2009, comenzando el viernes en Los Angeles Dodgers o en el Bronx contra los New York Mets.

Un núcleo que promedia los 30 años codicia un campeonato como validación tanto como un logro. Giancarlo Stanton está en su 15ta temporada en las Grandes Ligas, Gerrit Cole en su 12ma y Judge en su novena.

Stanton ha sido comedido en su evaluación.

“En lo que a mí respecta, no hemos hecho nada”, dijo después del cuarto juego contra los Guardians.

El filo de Stanton fue visible durante la celebración del sábado por la noche cuando Gleyber Torres le entregó el trofeo del campeonato de la Liga Americana, diciendo “Toma al bebé. Toma al bebé”. Stanton acunó el premio y lo meció de un lado a otro, una aparente referencia a la celebración del jonrón de Josh Naylor cuando lo conectó contra Cole en la Serie Divisional de la Liga Americana de 2022.

La tradición más ganadora del béisbol está en las caras de los jugadores desde el día que llegan al Yankee Stadium. Fotos de gran tamaño de los grandes de rayas se alinean en el túnel que conduce a la casa club. Las paredes del pasillo del vestuario están llenas de pinturas de luminarias recientes.

El mánager Aaron Boone sostiene el trofeo de campeón de la Liga Americana. ( Sue Ogrocki )

No es necesario recordarles a los jugadores que Yogi Berra ganó 10 títulos, Joe DiMaggio nueve, Lou Gehrig ocho y Babe Ruth y Mickey Mantle siete cada uno. Los miembros del Salón de la Fama Derek Jeter y Mariano Rivera, ambos cinco veces campeones, se mezclaron con los jugadores actuales en agosto cuando los campeones de 2009 fueron honrados en el Día de los Veteranos.

“Lo que hace que los Yankees sean los Yankees es ganar y ganar una Serie Mundial”, dijo Anthony Volpe, un campocorto de 23 años que está en su segunda temporada en las Grandes Ligas.

Los Yankees se perdieron los playoffs el año pasado por primera vez desde 2016, cayendo a un récord de 82-80 y evitando por poco su primera temporada perdedora desde 1992.

Juan "I'm all over it" Soto.

Las expectativas se dispararon después de que obtuvieron a Juan Soto de San Diego en diciembre, y él estableció una actitud cuando llegó al entrenamiento de primavera con una camiseta que proclamaba: “El Juan Soto de la Generación”. El futuro agente libre se volvió hacia el dugout y se golpeó el pecho después del tiro batazo distintivo de los Yankees en la postemporada hasta el momento, su jonrón de tres carreras en la décima entrada que les permitió ganar su 41er banderín.

Un comienzo de 50-22 aumentó la confianza, pero una caída de 10-23 desde mediados de junio hasta fines de julio generó escepticismo. La adquisición de Jazz Chisholm Jr. de Miami antes de la fecha límite de cambios inyectó algo de energía, y Nueva York terminó con un récord de 94-68, el mejor de la Liga Americana, y se aseguró un lugar en los playoffs en el juego número 152 y la División Este de la Liga Americana en el 159.

Soto showin' off his moves 🕺

Stanton (.294, cinco jonrones, 11 carreras impulsadas en la postemporada), Soto (.333, tres, ocho), Judge (dos jonrones, seis carreras impulsadas a pesar de un promedio de .161) han proporcionado hits claves y Torres ha sido el primero en batear en ocho de nueve juegos de postemporada.

Entre los contribuyentes al bullpen se encuentran Tim Hill (contratado en junio después de que fue liberado por los pésimos White Sox de Chicago), Jake Cousins (comprado de los White Sox a fines de marzo), Tim Mayza (contratado en julio después de que fue liberado por Toronto) y Mark Leiter Jr. (un jugador que llegó antes de la fecha límite de cambios y

se agregó al roster activo el viernes después de que Ian Hamilton se lesionara).

Los Yankees jugarán en su primera Serie Mundial en 15 años. Será su 41ra Serie Mundial en 122 años de historia y buscan su título número 28. ( Sue Ogrocki )

Aaron Boone les recordó a los jugadores en febrero que deben estar listos sin importar su posición en la tabla de posiciones.

“Hablé con esos muchachos el primer día del campamento”, recordó el mánager el sábado. “’Estás sentado aquí ahora mismo, piensas, ah, probablemente no estaré con el equipo grande este año o lo que sea’. Yo les digo, ‘Puede que te encuentres en la caja de bateo o en el montículo en el momento más importante del año, así que trata de prepararte para eso’”.

“Y luego siempre están los factores X que suceden en la fecha límite de cambios, pero incluso los otros movimientos como conseguir a Tim Hill y Jake Cousins que se han convertido en partes realmente importantes de nuestro bullpen que de alguna manera eran descartes de otras organizaciones. Así que nunca se sabe cómo se va a dar todo”.