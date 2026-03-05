Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Después de 13 años de espera, Puerto Rico volverá a jugar frente a su fanaticada en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, a partir de este viernes con el inicio de su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El recinto de la capital atravesó una profunda remodelación con una inversión municipal de $39,657,666.79 desde finales de 2024 y será la sede del Grupo A, donde también serán partícipes Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

Los juegos de la fase de grupos correspondientes a esta llave se celebrarán entre el 6 y el 11 de marzo, y solo los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

Esta vez, el Team Rubio será encabezado por Martín “Machete” Maldonado, Edwin “Sugar” Díaz, Nolan Arenado, Heliot Ramos, Seth Lugo y Fernando Cruz ante las bajas de Francisco Lindor, Carlos Correa, Javier Báez y Enrique “Kike” Hernández.

Tanto Lindor como Correa no recibieron unas pólizas de seguro que les hubiesen permitido participar en el torneo, mientras que Báez está cumpliendo con una suspensión de dos años por consumo de cannabis que le impuso la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol.

Hernández, por su parte, está recuperándose de una cirugía en el codo izquierdo a la que se sometió cuando terminó la temporada pasada de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

Esta situación provocó que la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) confeccionara una plantilla llena de peloteros jóvenes. De hecho, 17 de los 30 jugadores que hicieron el corte final estarán debutando en esta edición del Clásico. Entre los debutantes se encuentran promesas como Elmer Rodríguez, Edwin Arroyo, Matthew Lugo y Eduardo Rivera.

Equipo de Puerto Rico

Maldonado, quien fungirá como capitán de la novena, estará a cargo de la receptoría junto a Christian Vázquez. El cuadro interior será cubierto por Arenado, Arroyo, Emmanuel “Pulpo” Rivera, Willi Castro, Darell Hernáiz y Luis Vázquez. Los jardines serán defendidos por Ramos, Lugo, M.J. Meléndez, Carlos Cortés, Eddie Rosario y Bryan Torres.

El cuerpo monticular será integrado por Díaz, Cruz, Lugo, Rodríguez, Rivera, José de León, Raymond Burgos, José Espada, Rico García, Jorge López, Jovani Morán, Luis Quiñones, Ángel Reyes, Yacksel Ríos, Gabriel Rodríguez y Ricardo Vélez. La lista de reservas fue completada con José Berríos, Alexis Díaz y Jonathan Bermúdez.

Berríos figura en el listado debido a que no recibió permiso para lanzar en la fase de grupos. Sin embargo, tiene el visto bueno para treparse en el montículo a partir de la segunda ronda, que se llevará a cabo entre el 13 y 14 de marzo en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.

Cuerpo de instructores

En la parte técnica, Yadier Molina repetirá como dirigente tras su debut en 2023, edición en la que los boricuas fueron eliminados por México en los cuartos de final. Será acompañado por un cuerpo de instructores de renombre compuesto por figuras como Alex Cintrón (coach de banca), Joey Cora (coach de tercera), Santos Alomar Jr. (coach de primera), José “Cheo” Rosado (coach de pitcheo), Juan “Juanchi” Nieves (coach de bullpen), Edgar Pérez (coach de control de calidad), Edgar Martínez (coach de bateo) y Juan “Igor” González (coach de bateo). Carlos Beltrán, el puertorriqueño más reciente en lograr entrar al Salón de la Fama del Béisbol, también trabajó como gerente general en esta edición.

Calendario de juegos

Puerto Rico tiene programado jugar este viernes a las 7:00 p.m. contra Colombia. Al día siguiente, volverá al terreno para enfrentar a Panamá a las 7:00 p.m. Los boricuas tomarán un descanso el domingo, pero verán acción el lunes a las 7:00 p.m. cuando se midan a Cuba. Su último compromiso de la fase de grupos será el martes a las 7:00 p.m. ante Canadá. Todos estos partidos serán transmitidos por Wapa Deportes.

Otros grupos

El Grupo B, cuya sede será en Houston, lo integran el poderoso equipo de Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil. El Grupo C, que jugará en Tokio, está conformado por Japón, Corea del Sur, Chequia, Taipéi Chino y Australia. El Grupo D verá acción en Miami y lo componen República Dominicana, Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua.

Formato de torneo

Para esta edición, el Clásico Mundial mantuvo su formato de 20 países divididos en cuatro grupos de cinco equipos. La fase de grupos se efectuará del 5 al 17 de marzo bajo un formato de todos contra todos donde solo los mejores dos adelantarán a la siguiente etapa.

A partir de los cuartos de final, el torneo se jugará bajo un formato de eliminación directa. Los cuartos se celebrarán entre el 13 y el 16 de marzo en Houston, mientras que las semifinales y la final se disputarán del 15 al 17 de marzo en Miami.