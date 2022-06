El lanzador de los Atenienses de Manatí, Tomás Rodríguez, fue seleccionado Lanzador del Año 2022 del Béisbol Superior Doble A con el respaldo de la mayoría de los periodistas y comentaristas deportivos que participaron en la votación.

Obtuvo 26 votos, seguido por Freddie Cabrera (Cayey) con 11 votos, Noel Pinto (Yabucoa) con siete, Héctor Hernández (Guaynabo) con dos y Luis Cintrón (Juncos) con uno.

“La contienda entendía que estaba bastante apretada. Esperaba que sería considerado por los números que tuve, pero hay que decir que hubo otros lanzadores que también tuvieron buenos números”, expresó el lanzador, de 31 años y natural de Camuy.

PUBLICIDAD

Rodríguez consiguió siete de las 12 victorias de los Atenienses en la fase regular, siendo figura clave para llevarlos al liderato de la sección Norte, después de haber ocupado el sótano en el 2021. Fue el lanzador con más juegos ganados del torneo con 7-0. Su efectividad fue de 1.08 con 25 ponches en 41.2 entradas.

“Fue una temporada aparte. Logré ver lo que en algún momento dado fui cuando gané el premio Novato del Año en 2013. Llevo años luchando para llegar a un nivel más competitivo para estar con los mejores de la liga”, indicó el lanzador.

En el 2013, Rodríguez fue escogido Novato del Año con los Arenosos de Camuy. Luego, pasó en cambio a los Bravos de Cidra en 2016 y llegó a los Atenienses en 2018. Le dedicó el galardón a su familia, en especial a su esposa, Nicole Colón.

“Son ellos los que siempre han estado ahí en buenas y malas. Nunca me han dejado caer, en especial mi esposa, que es quien me empuja cuando llego cansado para que entrene y me prepare”, puntualizó.

Rodríguez es el segundo integrante de los Atenienses escogido como parte de los Valores del Año 2022. Su dirigente, José ‘Tony’ Valentín, fue seleccionado Dirigente del Año.

Mientras, el premio de Novato del Año lo ganó el receptor de los Azucareros de Yabucoa, Rubén Castro. Queda por anunciar el ganador del premio Jugador Más Valioso.