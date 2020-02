La Serie del Caribe 2020 inició con una batalla para la novena puertorriqueña.

Los Cangrejeros tuvieron que remontar tras caer atrás 3-1 en la sexta entrada y llegar hasta el décimo episodio para vencer a los Astronautas de Panamá 4-3. Y para su dirigente Tony Valentín, la victoria fue una muestra del carácter de un equipo que fue dominante a lo largo de la temporada invernal.

“Estoy muy orgulloso de mis muchachos. También dándole crédito al equipo de Panamá, que nunca se dieron por vencidos y nos hicieron pasar el ‘Niágara en bicicleta’. No fue fácil ganarles. Son muchachos que no tenemos mucha información de ellos, ya que no los conocíamos, pero yo mantuve la calma con los muchachos, le dije que aquí hay que jugar el juego pequeño. Todos somos profesionales y es cuestión de un tener la paciencia y al final pudimos salir con esta victoria”, expresó Valentín en la conferencia de prensa luego del partido.

El desenlace del partido ocurrió cuando se usó por primera vez en una Serie del Caribe la regla de que las entradas extra abren con un corredor en segunda base. El corredor Henry Ramos llegó a tercera luego de que Jan Hernández pegara toque para sacrificarse, pero terminó haciéndose de la inicial. Esto preparó el escenario para que Jonathan Morales se volviera a vestir de héroe en un clásico caribeño al remolcar la carrera con elevado de sacrificio al bosque izquierdo.

“Muy contento porque pude ayudar a mi equipo a obtener la victoria y por estar aquí en la Serie del Caribe representando a Puerto Rico. Todavía no hemos terminado, seguimos trabajando para obtener esa corona”, dijo Morales, quien fue el héroe ofensivo de Puerto Rico en los partidos de campeonato en las Series del Caribe de 2017 y 2018 en México con los Criollos.

El domingo, desde las 3:30 p.m. los boricuas vuelven al terreno para enfrentar a México. El zurdo Giovanni Soto será el abridor por los Cangrejeros.

“Estuve al tanto de la serie final (en México entre los campeones Tomateros de Culiacán y los Venados de Mazatlán). Los vi por televisión, fueron muchas las noches que estuve hasta las 2:00 y 3:00 de la mañana viendo los juegos, porque hay que buscar la información lo más que uno pueda. Tengo conocimiento de la mayoría de los jugadores de ellos, también se que son dirigidos por un buen dirigente como es Bengie Gil, que lo conozco y tuvimos muchas batallas en los Estados Unidos. Para mi es uno de los favoritos, es un equipo bien balanceado. Juegan la pelota muy bien y si Panamá, con esos chamaquitos nos hicieron un juego como el de hoy (sábado), yo creo que ese juego debe ser un poco más fuerte. Pero yo tengo toda la confianza en mis peloteros y vamos a tener también el apoyo de la fanaticada”.

México inició el sábado con una derrota ante República Dominicana 2-1.