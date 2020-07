Apúntele un ‘Fake News’ al presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Resulta que éste anunció la semana pasada que había sido invitado a hacer el lanzamiento de honor en un partido en el Yankee Stadium, y al parecer todo fue un invento de su mente. Así lo ha reportado hoy el diario The New York Times, medio que conversó con oficiales de la novena y de la Casa Blanca que admitieron haber quedado sorprendidos cuando Trump anunció la alegada invitación, la que posteriormente él mismo declinó con un mensaje en Twitter en el que dijo que no podría ir porque está comprometido a trabajar con el “virus de China” en referencia al COVID-19.

La alegada invitación era para un partido el 15 de agosto ante los Medias Rojas de Boston. Trump dijo sobre la supuesta invitación que le fue hecha por “su gran amigo” el presidente de los Yankees, Randy Levine.

Pero ahora ha salido a relucir que todo fue un invento de Trump, quien anunció su declinación un día después que los Yankees Giancarlo Stanton y Aaron Hicks se arrodillaron durante la entonación del himno nacional en apoyo al movimiento ‘Black Lives Matter’ que tanto ha criticado Trump.