Phoenix. Ya estaban Theodore, Bumpus y Bobo. Ahora está Tyler Gilbert.

El zurdo de los Diamondbacks se convirtió en el cuarto lanzador en tirar un juego sin hits ni carreras en su primera apertura en las Grandes Ligas, llevando a Arizona a un triunfo de 7-0 sobre los Padres de San Diego el sábado por la noche, en el octavo juego sin hits en las mayores en la temporada 2021.

El último en lograr la hazaña en su primera apertura fue Bobo Holloman, de los St. Louis Browns, el 6 de mayo de 1953. Bumpus Jones también lo hizo en su debut en las Grandes Ligas con los Reds de Cincinnati el 15 de octubre de 1892, y Theodore Breitenstein lanzó para iniciar su carrera con los Browns el 4 de octubre de 1891.

Los ocho juegos sin hits igualaron la marca establecida en 1884, el primer año en que se permitió el lanzamiento por encima de la cabeza.

Gilbert ponchó a Trent Grisham y Ha-Seong Kim en la novena antes de que Tommy Pham bateara para out al jardinero central Ketel Marte. Los jugadores de los Diamondbacks lanzaron sus guantes al aire y corrieron al montículo, rodeando al inesperado héroe, quien pasó seis temporadas en las menores y fue seleccionado en la porción de Triple-A del draft de Regla 5 el invierno pasado.

“Una locura”, dijo Gilbert. “Probablemente no me afectará hasta mañana. No sé qué acaba de pasar”.

Gilbert, de 27 años, realizó 102 lanzamientos, incluidos 64 strikes. Rara vez sirvió su bola rápida por encima de las 90 mph, pero efectivamente acribilló a los Padres con lanzamientos rompientes y se apoyó en su defensa, lo que lo sacó de apuros con varias bolas que fueron bien conectadas.

Pavin Smith atrapó una línea de Adam Frazier y luego pisó primera para forzar a Tommy Pham en el cuarto. Gilbert atrapó un batazo de línea de Eric Hosmer para terminar el quinto. El antesalista Drew Ellis hizo una gran atrapada en el séptimo. David Peralta atrapó contra la pared con un elevado de Austin Nola en el octavo.

Gilbert necesitó solo tres lanzamientos para pasar el octavo, estableciendo un noveno dramático. Marte atrapó la línea para el out final mientras corría desde el jardín central.

“Traté de desconectarme tanto como pude”, dijo Gilbert. “Pero en esa última entrada, lo escuché todo”.

Entre los que celebraron el primer partido sin hits de los Diamondbacks en casa estuvo la familia de Gilbert. También estuvieron presentes para su debut en relevo el 3 de agosto.

Fue una actuación impresionante para los Diamondbacks, quienes tienen el peor récord en las Grandes Ligas esta temporada. Es el tercer juego sin hits en la historia de la franquicia y el primero desde que Edwin Jackson lo hizo el 25 de junio de 2010.

El receptor de segundo año, Daulton Varsho, le recibió a Gilbert una noche después de conectar un jonrón para ganar el juego.

“Fue muy divertido hacer eso esta noche”, dijo Varsho.

Gilbert (1-1) ponchó a cinco y dio dos pasaportes. La selección de sexta ronda del 2015 procedente del sur de California había pasado toda su carrera en las ligas menores hasta que fue convocado hace unas semanas. Estaba haciendo su cuarta aparición.

Los Cubs de Chicago lanzaron el juego sin hits más reciente de las mayores, un esfuerzo combinado el 24 de junio. Los otros juegos sin hits de este año fueron lanzados por Joe Musgrove, de San Diego (9 de abril); Carlos Rodón de los White Sox de Chicago (14 de abril); John Means, de Baltimore (5 de mayo); Wade Miley, de Cincinnati (7 de mayo); Spencer Turnbull, de Detroit (18 de mayo); y Corey Kluber, de los Yankees de Nueva York (19 de mayo).

Además, Madison Bumgarner, de Arizona, lanzó un juego sin hits de siete entradas en una doble cartelera el 25 de abril que no es reconocido como un ‘no hitter’ por las Grandes Ligas.

La mayoría de esas gemas fueron arrojadas antes de que MLB tomara medidas enérgicas contra el uso de sustancias pegajosas por parte de los lanzadores a fines de junio.

Ha sido una serie brutal para los Padres, que luchan por mantenerse al día en la carrera por los playoffs. San Diego todavía ocupa el segundo puesto de ‘wild card’ de la Liga Nacional, pero se ha quedado 10 juegos detrás de los Gigantes de San Francisco, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

“Hay que quitarse la gorra ante Gilbert. Obviamente fue una noche especial para él”, dijo el dirigente de los Padres, Jayce Tingler. “Hemos sido parte de dos de esos (‘no hitters’) este año, y es mucho más divertido estar del otro lado, de seguro. Fue una noche frustrante. Las pelotas que golpeamos con fuerza fueron directas a los muchachos o ellos hicieron jugadas realmente buenas o fueron pelotas elevadas”.

Los Diamondbacks tomaron ventaja de 5-0 en la primera entrada ante Musgrove (8-8), quien necesitó 39 lanzamientos para retirar a nueve bateadores. Josh VanMeter pegó doble para abrir el juego y Marte lo llevó a casa con otro doble.

David Peralta tuvo un sencillo productor y luego Ellis, de 25 años, tuvo el gran batazo cuando disparó un lanzamiento rompiente de Musgrove hacia los asientos del jardín izquierdo.