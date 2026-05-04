Los Montañeses de Utuado mantuvieron vivas sus aspiraciones en la sección Norte y los Poetas de Juana Díaz eliminaron a los Polluelos de Aibonito este domingo en la recta final de la fase regular 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Utuado, obligado a ganar para seguir con opciones de clasificar a la postemporada, derrotó 8-3 a los Tigres de Hatillo.

Javier Schelmetty trabajó las primeras seis entradas con cinco ponches y tres carreras permitidas para apuntarse la victoria. Jedriel Rosado completó la labor sin permitir anotaciones y se acreditó el salvamento. José Zahir Guzmán conectó un cuadrangular y remolcó dos carreras por los utuadeños, que ahora están obligados a ganar su único juego pendiente con los Atenienses de Manatí para forzar un empate.

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Por su parte, en juego interseccional, los Poetas eliminaron a los Polluelos con marcador 4-2, respaldados por un ramillete de tres anotaciones en la cuarta entrada. Con ese resultado quedó descartada la posibilidad de un triple empate por la clasificación en la sección Central, por lo que los Bravos de Cidra y los Próceres de Barranquitas se enfrentarán en un juego decisivo.

En el Noroeste, los Libertadores de Hormigueros aseguraron el segundo puesto de la sección al vencer 4-2 a los Tiburones de Aguadilla con tres carreras impulsadas de Adriel Acevedo. Además, los Fundadores de Añasco derrotaron 11-9 a los Navegantes de Aguada con tres remolcadas de Francisco Thomas.

En el Sureste, los Leones de Patillas aseguraron el tercer lugar de la sección al imponerse 7-1 sobre los Azucareros de Yabucoa con tres carreras empujadas de Jaime Ortiz y un jonrón de Rafael Sánchez.

En el Este, los Cariduros de Fajardo vencieron 4-2 a los Guerrilleros de Río Grande y los Artesanos de Las Piedras apabullaron 13-4 a los Mulos de Juncos con dos cuadrangulares de AJ Jiménez y uno de Edwin Santana.

Con sus dos vuelacercas, Jiménez empató en el liderato de jonrones con Jay Feliciano, de Hatillo, y José “Pocholo” Rivera, de Comerío, todos con seis.