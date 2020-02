La alegría duró muy poco para los Cangrejeros de Puerto Rico durante la tercera jornada de la Serie del Caribe San Juan 2020 el lunes. Y el final fue más frustrante que las tres dobles jugadas que los Cardenales de Venezuela realizaron, impidiendo que llegaran las carreras boricuas.

Un machucón por el cuadro con las bases llenas, que parecía una segura doble jugada, se convirtió en una pesadilla de dos segundos que permitió que los venezolanos, que jugaban como local, dejaran sobre el terreno a los boricuas en la décima entrada, en una secuencia de tiros errados y decisiones de percepción de los árbitros, que al final le dieron la victoria a Lara 3-2 sobre Santurce.

“Dolor. Mucho dolor. Pero positivo”, fue lo que contestó el dirigente de Puerto Rico, José ‘Tony’ Valentín al preguntársele sobre sus impresiones del partido en la rueda de prensa posterior al encuentro que acabó al filo de la medianoche.

“Fue un juego muy luchado. Sabíamos que esto no iba a ser fácil. Hay que darle el crédito a Venezuela. Ellos jugaron el juego como se debe jugar, con mucha ejecución. Pegaron solo dos sencillos, pero esos fueron clave”, agregó Valentín, quien destacó la labor del abridor boricua, Adalberto Flores, quien lanzó 6.2 entradas en las que permitió solo un hit, una carrera, y dio dos boletos.

La décima fue clave en el desenlace del choque. En la parte alta, con corredor en segunda según lo dictan las nuevas reglas, Puerto Rico tomó el comando cuando un débil sencillo elevado por segunda de parte de Jack López permitió que el corredor Reymond Fuentes, quien se había estafado el tercer saco, anotara desde la antesala para darle ventaja a Santurce 2-1.

Con el cerrador Fernando Cruz en la lomita para tratar de conseguir los tres outs finales en la baja de la décima, Adonis García inició el ataque de Lara conectando hit por la línea de primera que se convirtió en doblete por error en el disparo al cuadro, lo que dejó a García en segunda y a René Reyes, el corredor de segunda, en la antesala.

Sin outs, Valentín decidió darle un boleto intencional a Gorkys Hernández, llenar las bases y lanzarle a Juan Apodaca. La decisión rindió frutos, pues Hernández bateó un rodado perfecto para una doble jugada. El corredor que iba hacia el plato fue eliminado y el receptor boricua, Jonathan Morales, disparó a primera para tratar de completar otro out.

Sin embargo, al parecer, Morales pisó el bate de Apodaca y realizó un mal tiro a la inicial que dio en el casco del corredor, según Valentín, y que tuvo que recuperar el jardinero derecho, Jan Hernández. Esto permitió que García pisara el plato con la carrera del empate. Y en la misma jugada, Jan Hernández realizó un largo tiro hacia tercera, pero el tiro pasó y se enterró en las gradas, lo que le concedió una base al corredor, Gorkys Hernández, para ponerle fin al encuentro 3-2.

El jardinero Jan Hernández de, Puerto Rico, reflexiona tras la derrota. (Juan Luis Martínez Pérez)

“Si yo hubiese sido el árbitro cantaba ‘double-play’, sinceramente. Mi primera declaración al árbitro fue que el corredor corrió por dentro de la línea. En el monitor vimos que fue una clara interferencia. La bola le dio en el casco. Pero según las reglas esa jugada no es revisable. Pedí que consultaran porque lo vimos, obviamente”, explicó.

“Creo que si las cosas no están para uno, no están para uno. El cátcher se encontró el bate. Si no hubiese pasado eso, conociendo a Jonathan, era una doble jugada segura. Pero vuelvo y digo, la suerte no está con nosotros. Le dije a los muchachos que tuvieran fe y que cogiéramos los juegos uno a uno, porque aún hay oportunidad. Hay dos. Pero eso está en ellos, en el deseo que tengan de ganar. Puerto Rico ganó una Serie del Caribe (en 2017) en que empezó con tres derrotas corridas. Hemos tenido tres pruebas malas, pero en algún momento tiene que venir la buena”, agregó Valentín.

En medio de la celebración venezolana, el dirigente de Puerto Rico, Tony Valentín, pide se detenga la acción para reclamarle a los árbitros tras la controversial jugada final. (Juan Luis Martínez Pérez)

Este dijo que para el encuentro del martes ante Colombia sigue programado el lanzador Héctor Hernández, aunque por ser tal vez un juego de vida o muerte, estaría todo el mundo disponible para lanzar. Puerto Rico quedó con marca de 1-2, empatado en el cuarto puesto con Panamá.

Venezuela sigue invicto con 3-0.

Por su parte, el dirigente de los Cardenales de Lara, Luis Ugueto describió el juego como uno “tremendo. Un juego donde prevaleció el pitcheo una vez más”.

Alabó el trabajo de su abridor, Angelo Palumbo, quien lanzó cinco entradas en las que permitió cuatro hits y dos bases por bolas sin carreras a Puerto Rico.

Con un cómodo récord de 3-0 y con una cita ante México el martes, Ugueto dijo que consideraría descansar a algunos de sus jugadores.

Al preguntársele sobre la controversial jugada que puso final al encuentro, y la alegada interferencia, Ugueto respondió que no tuvo oportunidad de ver la repetición de la jugada.

“Eso le toca a los árbitros, no me incumbe a mí”, finalizó.