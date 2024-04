( The Associated Press )

Para los deportistas, la prioridad en el transcurso de una larga campaña es el éxito grupal, ya que de esa manera es que se ganan los juegos y se clasifica para postemporada. Pero, en ocasiones se les olvida a los peloteros y a los fanáticos que en el camino los acompañan diversos méritos individuales que vivirán en papel por siempre.

Conoce cuáles son los cinco boricuas que están cerca de hacer historia en los libros de la MLB:

1. José Berríos de los Blue Jays de Toronto

Berríos, quien lleva participando como iniciador en la MLB desde que comenzó con los Twins de Minnesota en el 2016, actualmente posee un récord positivo en sus salidas con una marca de por vida de 86 victorias y 66 derrotas. Este año, Berríos buscará conseguir su victoria número 100, siempre y cuando se mantenga saludable y logre 14 salidas exitosas durante esta temporada. Sería el quinto lanzador nacido en Puerto Rico en llegar a las 100 victorias detrás de Javier Vázquez (165), Juan ‘Terín’ Pizarro (131), Jaime Navarro (116) y Joel Piñeiro (104).

2. Francisco Lindor de los Mets de Nueva York

´Paquito´ estará persiguiendo dos marcas históricas en una misma campaña. Aunque la primera semana de béisbol no ha sido una positiva para Lindor ni para los Mets, eso no quita que el campocorto está a 176 sencillos de llegar a los 1,500 hits con tan solo 30 años. Además, si logra calentar el bate, éste estaría a 35 jonrones de los 250 cuadrangulares a través de su gran carrera profesional. De llegar a los 1,500 hits sería el pelotero número 21 de los nacidos en la Isla en llegar a esa cifra, y de llegar a los 250, sería el número 11 en llegar a los 250. La lista no incluye en el cálculo a boricuas como Edgar Martínez, quien nació en Nueva York.

3. Carlos Correa de los Twins de Minnesota

Con números de por vida parecidos a los de Lindor en la temporada regular, Correa también se encuentra cerca de poder apuntar 200 cuadrangulares a través de su carrera, necesitando solo 27 para llegar a esa cifra. Sin embargo, la marca histórica que persigue a Correa no trata sobre la campaña regular, si no de la postemporada. Si los Twins logran conseguir el pase en octubre hacia los playoffs, el campocorto estaría a solo 12 sencillos de empatar con el exreceptor Jorge Posada, y colocarse entre los primeros cinco jugadores con más hits en la historia del clásico de otoño. Y para más detalles sobre esto, está a 11 de igualar a Yadier Molina como el sexto con más hits. Mientras, en el Top 10 de más hits están Derek Jeter (200), Bernie Williams (128), Manny Ramírez y José Altuve (empatados con 117), Jorge Posada (103), Yadier Molina (102), Kenny Lofton, Chipper Jones y Albert Pujols (empatados con 97), y Correa (91).

4. Enrique ´Kike´ Hernández de los Dodgers de Los Ángeles

El reconocido jugador de utilidad y de los más queridos por la fanaticada de los Dodgers, quien cuenta con 10 años de carrera irá tras dos marcas importantes para cualquier pelotero en el terreno. Hernández tendrá que llegar quieto al home 59 veces en lo que resta del año para unirse al club de las 500 carreras anotadas. Además, solo necesitaría cuatro carreras impulsadas para adquirir 400 RBI durante el transcurso de su tiempo en las Grandes Ligas. Kike competirá junto a superestrellas como Mookie Betts, Freddie Freeman y Shohei Ohtani, quienes hacen el trabajo más fácil para la novena en el lado ofensivo, y asimismo ayudarían a que el boricua pueda lograr alcanzas estas hazañas.

5. Edwin ´Sugar´ Díaz de los Mets de Nueva York

Luego de una larga temporada en el 2023 sin escuchar las trompetas de la canción titulada “Narcos”, Díaz volvió con más sonido que nunca y está a ley de 40 ponches de lograr los 700. ‘Sugar’ en solo dos entradas lanzadas ha conseguido sentar a tres bateadores vía strikeout.