Una constante en las conversaciones con la prensa que ha tenido Víctor Caratini a través de los años es su deseo de encontrar un espacio de jugar todos los días. Tras su reciente canje a los Padres de San Diego, el coameño entiende que esta es la oportunidad que esperaba.

Con su traspaso de los Cubs de Chicago a los Padres junto a Yu Darvish, Caratini no solo tendría la oportunidad de demostrar que puede ser el receptor titular, sino que con la cantidad de talento que tiene San Diego, y el que sigue agregando, está en una posición para jugar con un equipo que podría ser ganador durante un buen periodo de tiempo.

“Por eso estoy bien contento, por ver un poquito más tiempo de juego que es en verdad lo que siempre estuve buscando”, dijo ayer a Primera Hora. “Estuve unos años con los Cubs, que es un equipo ganador. Y uno desea que si, en algún momento eres cambiado, te manden a un equipo ganador. Y San Diego está en un buen momento. Se ve muy buen futuro”.

Al momento del canje de Darvish y Caratini a San Diego, los Padres cuentan con tres receptores en su roster de 40. Se proyecta que el titular lo sea Austin Nola y que el valioso prospecto Luis Campusano vaya adquiriendo experiencia. Caratini es el tercero, pero dice que no se conformará con recibirle cada cinco días a Darvish como su receptor personal.

“Voy a hacer mi trabajo y competir para ser titular. Quiero dejarlo todo en el spring training y que la decisión quede en las manos del dirigente”, agregó el boricua de 27 años.

Una ventaja que Caratini podría tener es su bateo y su versatilidad. Además de que ha demostrado de que es un bateador de contacto y de fuerza, batea de ambos lados del plato, mientras que Nola y Campusano son derechos.

Caratini además se ha desempeñado como antesalista e inicialista, y aunque esas posiciones en San Diego están muy bien cubiertas con las estrellas Manny Machado y Eric Hosmer, respectivamente, ante una lesión o un día de descanso Caratini podría ver más acción.

Tras el 2021, a Caratini le quedarían dos años adicionales bajo el control del equipo antes de ser agente libre, y aunque sabe que San Diego se prepara para ser contendor por muchos años, no piensa en lo que pueda pasar mañana.

“Por el momento, me estoy preparando para aprovechar la oportunidad y ayudar a ese equipo a ganar un campeonato”, dijo. “Pienso tomar las cosas año a año y aportar al equipo. Sobre dónde voy a estar en uno o tres años, no pienso, porque esas son cosas que uno no puede controlar”, concluyó.