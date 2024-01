Nueva York. La estrella de los Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., encabeza a un grupo de 18 jugadores programados para audiencias de arbitraje salarial en camino a fijar sus salarios para la venidera temporada de las Grandes Ligas.

Las referidas vistas comienzan hoy martes y se extenderán hasta el 16 de febrero en Scottsdale, Arizona.

Guerrero pidió $19.9 millones y los Blue Jays le ofrecieron $18.05 millones. Si las partes no logran un acuerdo antes, el salario definido por el árbitro será, gane o pierda Guerrero el reclamo, el más alto otorgado en un arbitraje en la historia superando los $14 millones que recibió el jardinero de Seattle, Teóscar Hernández, después de perder su audiencia el año pasado.

Un total de 198 jugadores fueron elegibles para el arbitraje después de la fecha límite de noviembre para que los equipos ofrecieran contratos de 2024 a jugadores no firmados en sus plantillas de 40 hombres, y la mayoría llegó a acuerdos el 11 de enero, cuando los equipos y los jugadores intercambiaron propuestas salariales. El acuerdo más alto fue un contrato de un año y $31 millones de dólares entre Juan Soto y los Yankees de Nueva York, quienes adquirieron al jardinero de San Diego el mes pasado.

Para los jugadores y equipos que no puedan llegar a acuerdos, las audiencias se llevarán a cabo ante paneles de tres personas.

El zurdo de Baltimore, Danny Coulombe, evitó una audiencia cuando acordó el lunes un contrato de un año con los Orioles que le garantiza $2.3 millones.

Mientras, Adolis García y Texas tienen la brecha más grande, ésta de $1.9 millones, con el jardinero pidiendo $6.9 millones y el equipo ofreciendo $5 millones.

El derecho Casey Mize y Detroit tuvieron la brecha más pequeña entre los 22 jugadores que intercambiaron salarios propuestos pero luego acordaron un contrato de un año que garantiza al pelotero 840,000 dólares: un salario de 830,000 dólares para este año y una opción de equipo de 3.1 millones de dólares para 2025 con una rescisión de 10,000 dólares. El lanzador había pedido 840,000 dólares y le habían ofrecido 815,000 dólares.

También están programados para audiencias el lanzador derecho de Baltimore, Jacob Webb ($1 millón frente a $925,000), el jardinero Austin Hays ($6.3 millones frente a $5.85 millones) y el primera base/jardinero Ryan O’Hearn ($3.8 millones frente a $3.2 millones); el jugador de cuadro y jardinero de Houston Mauricio Dubón ($3.5 millones vs. $3 millones); el zurdo de Los Ángeles, José Suárez, ($1.35 millones frente a $925,000) y el jardinero Taylor Ward ($4.8 millones frente a $4.3 millones); el jugador de cuadro y jardinero de Minnesota, Nick Gordon ($1.25 millones frente a $900,000); el jardinero de Tampa Bay, Harold Ramírez ($4.3 millones vs. $3.8 millones) y el derecho Jason Adam ($3.25 millones vs. $2.7 millones); el segunda base de Cincinnati, Jonathan India (4 millones frente a 3.2 millones); el segunda base de Miami, Luis Arráez ($12 millones contra $10.6 millones), el jardinero central Jazz Chisholm Jr. ($2.9 millones contra $2,625,000) y el zurdo Tanner Scott ($5.7 millones contra $5.15 millones); el lanzador derecho de los Mets de Nueva York, Phil Bickford ($900,000 vs. $815,000); el tercera base de Filadelfia, Alec Bohm (4 millones frente a 3.4 millones); y el tercera base de San Francisco, J.D. Davis (6.9 millones de dólares frente a 6.55 millones de dólares).

Ramírez y Adam intentarán ganar sus pedidos ante árbitros por segundo año consecutivo.

Los equipos han ganado la mayoría de las decisiones durante cuatro años consecutivos, con marca de 13-6 en 2023. Lideran a los jugadores 347-257 desde que comenzó el arbitraje en 1974.

