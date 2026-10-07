Atlanta. Kike Hernández no es ajeno al éxito en la postemporada.

El veterano jugador utilitario de los Dodgers aprovechó su primera titularidad en estos playoffs y conectó el martes por la noche el batazo clave en la victoria de Los Ángeles por 3-1 sobre los Bravos de Atlanta en el Juego 3 de su serie divisional de la Liga Nacional.

HELLO, MR. OCTOBER! https://t.co/it7eISww37 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 6, 2026

Hernández, como tercera base y bateando noveno, conectó un jonrón de dos carreras ante el as de los Bravos, Chris Sale, en la cuarta entrada, que abrió el marcador y le dio a los Dodgers una ventaja que nunca soltaron. Los Ángeles lidera la serie 2-1 al mejor de cinco y tiene la oportunidad de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el miércoles.

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Hernández explicó que intentaba asegurarse de no batear para doble play con un corredor en primera y un out, para poder entregarle el turno al primer bate, Mookie Betts. Sale lanzó un cambio que fue bola en el primer lanzamiento.

“Como que me mostró dónde iba a empezar ese cambio para ser bola, y luego en el siguiente lanzamiento, como que mis ojos lo reconocieron, se levantó, y por suerte le di un buen swing”, manifestó Hernández.

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Sale consideró que hizo lo que pudo contra la alineación de los Dodgers, pero lamentó ese lanzamiento a Hernández.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, conoce bien el éxito que ha tenido Hernández en octubre.

Fue el 17mo jonrón de postemporada para Hernández en 104 juegos, lo que lo pondría en un ritmo de 26 jonrones a lo largo de 162 partidos. En su carrera de 13 años, su tasa de jonrones equivale a 16 por cada 162 juegos.

Según OptaStats, Hernández es el único jugador en la historia de las Grandes Ligas que tiene al menos el 10% de sus jonrones de por vida en la postemporada (con un mínimo de 100 jonrones). La siguiente marca más alta la ostenta la estrella de los Astros de Houston, José Altuve.

Hernández tiene un OPS de por vida de .706 en la temporada regular y de .826 en la postemporada. Suma 12 jonrones de postemporada con los Dodgers, lo que lo ubica cuarto en la historia de la franquicia.

Brave of you to boo Freddie. https://t.co/nwrE1ohCsA — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 6, 2026

Freddie Freeman, quien conectó un jonrón dos bateadores después de Hernández, comentó que está abierto a cualquier consejo del jugador al que llamó una “navaja suiza” cuando se trata del éxito en la postemporada.

“Esperaré a que él lo explique para que quizá podamos tomar un poquito de él”, dijo Freeman.