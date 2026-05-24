Boston. Trevor Larnach igualó su récord personal con cuatro hits, Taj Bradley permitió una carrera en cinco entradas en su regreso tras una lesión en el músculo pectoral y los Twins de Minnesota vencieron a los Red Sox de Boston 4-2 el sábado para conseguir su novena victoria en 13 juegos.

En la cuarta entrada, los banquillos y los bullpens se vaciaron brevemente después de que Willson Contreras, de Boston, chocara con el receptor boricua Víctor Caratini al ser puesto out al intentar anotar tras ignorar una señal tardía de stop del entrenador de tercera base, Chad Epperson. No hubo golpes.

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Larnach anotó tres sencillos y un doble.

Boston conectó cinco hits y su récord bajó a 2-20 cuando anota dos carreras o menos.

En su primera apertura desde que ingresó a la lista de lesionados el 9 de mayo por inflamación del músculo pectoral derecho, Bradley (5-1) permitió tres hits, ponchó a siete bateadores y otorgó dos bases por bolas. Realizó el lanzamiento más rápido de su carrera en las Grandes Ligas, un lanzamiento a 100.3 mph a Contreras en la cuarta entrada.

Benches cleared at Fenway after a collision at home plate pic.twitter.com/Jb5Fc47HPD — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 23, 2026

Taylor Rogers ponchó a Jarren Duran sin hacer swing para conseguir el último out con las bases llenas y así lograr su segundo salvamento.

Después de una victoria remontando el marcador en el primer partido de la serie del viernes, los Twins tomaron una ventaja de 2-0 en la primera entrada contra el abridor Jovani Morán (0-2) con un sencillo productor de Austin Martin y un elevado de sacrificio de Josh Bell.

El doblete productor de carreras de Ceddanne Rafaela en la cuarta entrada, justo cuando Contreras fue eliminado, redujo a la mitad la desventaja de Boston.

El elevado de sacrificio de Caratini y el sencillo productor de carreras de Orlando Arcia, que pasó por encima del guante del lanzador Brayan Bello, quien intentó atrapar una bola rodada con el revés, aumentaron la ventaja a 4-1 en la quinta entrada.