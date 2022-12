Mucha ilusión y caras sonrientes marcaron el evento Entrega de Regalos Navidad 2022 que realizó en dúo urbano Wisin y Yandel en alianza con el Municipio Autónomo de Caguas y el equipo de los Criollos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente en los predios del estadio Yldefonso Solá Morales.

La actividad, realizada en modalidad de servicarro, comenzó a las 10:00 de la mañana y fluyó con gran organización para complacer a las decenas de vehículos que desde tempranas horas hacían su turno a lo largo de varias cuadras para acceder a una de las dos líneas del estacionamiento designadas para el recogido de obsequios.

PUBLICIDAD

“Aquí estamos con mucha humildad”, dijo ilusionado el intérprete urbano Wisin a Primera Hora. “Esto lo venimos haciendo hace muchos años. El año pasado estuve en los residenciales de aquí de Caguas y de Cayey repartiendo juguetes”.

El también coapoderado junto con Yandel del equipo de los Criollos de Caguas resaltó la relevancia de esta iniciativa para llevar alegría. “Creo que nosotros como puertorriqueños tenemos que hacer este tipo de actividad, no para que la gente vea lo que estamos haciendo, sino para empezar a trabajar como hermanos que somos. Nosotros los boricuas somos humildad, somos hermandad. Esto es lo que nos representa y hay veces en que uno puede tomar la decisión, cuando tiene éxito, de irse de Puerto Rico. Pero yo me quedo aquí, y me quedo aquí aportando al deporte, trabajando con mi empresa con La Base, fomentando nuevos talentos. Yo creo que este es mi compromiso”.

El evento se dio como preámbulo al lanzamiento de honor a cargo del dúo urbano en el juego de esta noche de los Criollos contra los Gigantes de Carolina en el estadio, como parte de la temporada del béisbol invernal.

Yandel, quien aseguró sentirse preparado para impresionar con su lanzamiento, manifestó en un encuentro previo con los medios el valor de llevar alegría a las familias en esta temporada festiva. “Estamos regalándole un detalle, dándole un regalito a todos los niños. Lo hacemos del corazón. Gracias a todo Puerto Rico por el apoyo que nos han dado por tantos años”, afirmó. “Para nosotros es un placer estar aquí con los Criollos de Caguas, representando”.

PUBLICIDAD

Muñecas, patinetas, carros de juguete, lego, maquillaje, bolas de soccer y juegos de mesa se incluyeron entre los cerca de 5,000 regalos para repartir a menores de hasta los 12 años de edad. Previo a la entrega, los visitantes eran recibidos con estaciones de algodón de azúcar, pop corn y refrigerios. Música, Santa Claus en su trineo y varios personajes infantiles figuraron entre los que le daban la bienvenida al público.

Yarimar Cariño Ramos, quien llevó a sus hijas Kamilla, Joelis, Aztil y Yamilis, elogió la dinámica del evento. “Fue bien rápido, bien organizado, muy ameno y buen trato”, mencionó, y compartió que a las pequeñas se les dio a escoger entre las alternativas.

Con una espera de poco más de dos horas, Nataly Ortiz manifestó sentirse complacida con la actividad. “Estoy aquí desde las 8:30 (a.m.) y ya salimos. Está muy organizado”, dijo la madre de Joseph, Annie y Zoe. “Nos complacieron en todo”, expresó con emoción, y afirmó preferir la dinámica del servicarro.

Sandra Muñoz, quien llegó con los pequeños Jamdrick y Jandrell y Jeliarys, se mostró agradecida por la bola de voleibol, la patineta y el carrito musical para sus hijos. “La familia se une y comparte más. Todo fue bien organizado. Todos muy amables”, destacó.

Por su parte, el alcalde William Miranda Torres expresó que la iniciativa de la repartición de regalos provino del dúo urbano.

“Me hacen el acercamiento, así que tengo que reconocer esa generosidad de parte de estos amigos que han ayudado también con la promoción para que vengan aquí a ver a nuestros Criollos jugar”, dijo. “Es una aportación significativa para poder tener estos obsequios para nuestros jóvenes y niños”, añadió, y agradeció “al apoderado del equipo, Raúl Rodríguez y a los Criollos de Caguas, que han hecho también una aportación para poder llevar este poquito de alegría y diversión para los niños y jóvenes”.