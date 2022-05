Las series finales de las secciones Central, Suroeste, Este, Noroeste y Metro entrarán a escena desde este viernes a las 8:00 p.m., como parte de la continuación de la postemporada del Béisbol Superior Doble A.

La primera jornada presentará a Cidra en Cayey, Lajas en Cabo Rojo, Fajardo en Juncos, Aguada en Hormigueros y Cataño en Guaynabo. Las series, a un máximo de siete juegos, definirán los equipos que clasificarán al Carnaval de Campeones.

El director ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Efraín Williams González, informó que el primer fin de semana de las series finales de sección será de dos juegos.

Mientras, de ser necesarios, el segundo tendrá tres partidos y el tercero dos juegos.

Por su parte, las tres series semifinales de sección que quedan pendientes continuarán su curso este viernes a las 8:00 p.m., con San Lorenzo (1-1) vs. Yabucoa (1-1), Salinas (2-1) vs. Santa Isabel (1-2) y Camuy (2-1) vs. Barceloneta (1-2).

Los Leones de Patillas están a la espera de la serie San Lorenzo-Yabucoa, los Poetas de Juana Díaz enfrentarán al ganador de Salinas-Santa Isabel y los Montañeses al vencedor de Camuy-Barceloneta.