La primera tanda grande de la temporada 2020 del Béisbol Superior Doble A entrará en escena el domingo con partidos en 17 estadios.

Entre ellas se destaca el encuentro entre los Leones de Patillas y los Azucareros de Yabucoa a las 12:00 del mediodía, en el estadio Francisco Negrón de Las Piedras.

Yabucoa apenas necesita una victoria para alcanzar el club de equipos con al menos 900 triunfos, al que pertenecen los Poetas de Juana Díaz, Mulos de Juncos, Atenienses de Manatí, Maratonistas de Coamo, Cariduros de Fajardo, Toritos de Cayey y Grises de Humacao. De ese selecto grupo, solo los Mulos y Poetas suman más de 1,000 victorias.

PUBLICIDAD

En el estadio Tuto Mendoza de Cabo Rojo, los Cardenales de Lajas visitarán a los Piratas a las 11:00 am. El veterano jugador de los Cardenales, Luis Burgos, buscará el hit número 300 de su carrera. Apenas necesita tres incogibles para alcanzar la marca. Burgos cuenta con 14 temporadas de experiencia y llegó a Lajas este año en los movimientos de la pretemporada.

Mientras, los Maratonistas de Coamo retirarán el número 30, utilizado por el exjugador y exdirigente del equipo, Kelvin Alvarado. El equipo coameño recibirá en su estadio Pedro Miguel Caratini a los Potros de Santa Isabel a las 10:30 am. Alvarado, integrante del club de bateadores con 500 hits, se retiró como jugador después de 24 temporadas activo en la Doble A.

Por otro lado, esta semana, el estelar campocorto Ozzie Martínez firmó contrato con los Cocoteros de Loíza y el lanzador José De la Torre se unió a las filas de los Mets de Guaynabo. Martínez es integrante del Equipo Nacional y fue figura clave en las medallas de oro conquistadas en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 y los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Por su parte, De la Torre formó parte del equipo boricua en el Clásico Mundial de Béisbol 2013. Los Cocoteros recibirán a los Cariduros de Fajardo a las 10:00 am en el estadio Miguel Fuentes Pinet de Loíza, mientras los Mets visitarán a los Atenienses desde las 10:00 am en el estadio Pedro Román Meléndez de Manatí.

En otros encuentros, Gurabo estará en Río Grande (10:00 am), Barranquitas en Cayey (12:00 md), Comerío vs. San Lorenzo (11:00 am) en el estadio de Juncos, Cidra en Aibonito (11:00 am), Juana Díaz en Salinas (10:00 am), Camuy en Utuado (12:00 md) y Barceloneta en Florida (10:00 am). Además, Añasco vs. Hatillo (10:00 am) en el estadio de Camuy, Aguada en San Sebastián (11:00 am), Mayagüez en Aguada (10:00 am), Dorado en Cataño (10:00 am) y Vega Baja vs. Vega Alta (11:30 am) en el estadio de Dorado.