El doradeño Yadier Molina ha completado ya su primera experiencia como dirigente a nivel profesional. Su caminar como dirigente de los Navegantes de Magallanes en la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol quedó finalizada ayer sábado, cuando su equipo quedó oficialmente eliminado del torneo al caer vencido por 1-0 ante los Cardenales de Lara para quedar finalmente ubicado como el cuarto lugar del ‘round robin’ de cinco novenas que buscaba definir los finalistas del torneo.

El revés colocó la marca de los Navegantes en 7-9. Lara se apoderó del tercer lugar con balance de 8-8 pero igualmente quedó eliminado cuando los Tiburones de la Guaira se alzaron victoriosos sobre los Tigres de Aragua para reclamar la segunda posición finalista con récord de 9-7. Los Leones de Caracas terminaron en la primera posición con 10-6. En quinta plaza terminaron los Tigres con 6-10.

PUBLICIDAD

La novena del boricua perdió sus últimos tres partidos de la fase para quedar sin opciones. El doradeño se mostró complacido del esfuerzo de sus jugadores y lamentó que todo el año el equipó jugó con inconsistencias.

“Esos últimos tres encuentros fueron súperbuenos, obviamente no a nuestro favor. Fuimos inconsistentes en ambas partes. En algunos juegos bateábamos y en algunos no. En algunos pitcheábamos y en otros no. Es bien difícil cuando no tienes consistencia. Pero eso es parte del béisbol. Puedes trabajar y hacer las cosas bien y los resultados no van a tu manera. En estos últimos tres juegos la ofensiva no estuvo bien. Pictheámos mejor pero no pudimos ganar”, dijo Molina en la conferencia de prensa postpartido el sábado.

#Entrevista🎙| Declaraciones de nuestro manager Yadier Molina luego del último juego de la temporada.



1/3#Magallanes #SomosMagallanes pic.twitter.com/cwOwhfYri6 — Magallanes BBC (@Magallanes_bbc) January 22, 2023

Los Navegantes perdieron sus tres juegos finales justo siguiendo una racha de cuatro triunfos que llegó a empatarles el pasado miércoles en la segunda posición. El equipo vio en las tres derrotas que lo eliminaron la finalización de su defensa de campeonato.

Y para Yadier, el cierre de su primera experiencia como dirigente profesional. Agradecido de la oportunidad que le dará paso a que en marzo dirija al equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, Molina recurrió también a sus redes para agradecer la experiencia vivida.

“Gracias Dios por darme la oportunidad de vivir esta linda experiencia! Gracias a la gerencia del @magallanesbbc por confiar en mi!! Siempre seré agradecido !!, escribió en un mensaje más amplio publicado en Instagram en el que además agradece a los fanáticos que apoyaron al equipo y a la liga venezolana por la oportunidad recibida para trabajar allí.