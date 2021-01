En los pasados días al menos un trío de boricuas recibió buenas noticias al acordar contratos millonarios para el próximo año. Ellos fueron Francisco Lindor ($22.3 millones), Javier Báez ($11.6 millones) y Edwin ‘Sugar’ Díaz ($7 millones).

Sin embargo faltan otros tres importantes integrantes del ‘Team Rubio’ del 2017 por conseguir trabajo, ya que Enrique ‘Kike’ Hernández, Eddie Rosario y el capitán, Yadier Molina, aún no han firmado pacto alguno.

Según los analistas y el propio agente de Hernández, Edwin Rodríguez, el proceso de la agencia libre ha sido lento en esta temporada muerta pandémica, pero luego de que pasara la fecha para arreglar los contratos de jugadores elegibles a arbitraje, las cosas deben comenzar a caer en su sitio en las próximas semanas.

“Ya los equipos cuadraron la parte del arbitraje y ya tienen una idea de qué les sobra”, dijo Rodríguez a Primera Hora. “Con la situación del COVID muchos equipos se han quejado de que han perdido mucho dinero al no tener público en las gradas y este año se espera que se comience sin público, por lo que los dueños están tratando de aguantarse”.

En el caso de Kike, aclaró que este no está buscando un contrato de un año, como se ha comentado en círculos estadounidenses.

“Lo que pasa es que el mercado está malo, y sí hemos hablado de que si tenemos que coger un año lo cogemos y se regresa nuevamente al mercado”, explicó sobre el jugador de 29 años.

“Lo que sí estamos buscando es un lugar donde pueda jugar a diario. No necesariamente tiene que ser segunda base, pero sí que juegue a diario. Hay varios equipos que están interesados, han llamado y hemos hablado, pero no hemos hablado de números porque muchos equipos todavía estaban en las de ver sus presupuestos y cuántos chavos les sobraban”, agregó.

Enrique 'Kike' Hernández ha recibido comunicaciones de alrededor de seis equipos, incluyendo a los Dodgers de Los Angeles, con quienes ganó la Serie Mundial del 2020. (Archivo / AP)

Rodríguez dijo que uno de los equipos que lo llamó fueron los propios Dodgers de Los Ángeles, equipo con el que se coronó en la pasada Serie Mundial.

“Los Dodgers llamaron. No hemos cerrado la puerta con nadie. Hay muchos equipos que han llamado, pero no hemos entrado en la dinámica de intercambiar números. Un equipo quiso hacer una oferta con números y le pedimos unos días. Próximamente hablaremos eso”, manifestó Rodríguez.

Este además confirmó que Minnesota, los Red Sox, Toronto y los Mets también se han comunicado. Los Phillies han preguntado pero no con tanto interés como los demás, dijo el agente.

Rodríguez dijo que entiende que ya que el comisionado de MLB anunció que la temporada no se retrasará y los campos de entrenamientos arrancarán en febrero, por lo que las contrataciones comenzarán a moverse prontamente.

Rodríguez agregó que uno de los equipos preguntó si Hernández estaba disponible para desempeñarse como jardinero central. Incluso, agregó que las métricas defensivas de Hernández han sido superiores en los jardines que en el cuadro interior.

“Siempre y cuando la oferta sea para siore, segunda o jardinero central, que es donde se destaca, no tenemos problema”, dijo Rodríguez.

Otro jugador muy conocido por Rodríguez lo es el guayamés Eddie Rosario, quien no solo jugó para Rodríguez en el recordado Team Mizuno a nivel juvenil en la isla, sino que además le asesoró como agente al firmar su primer contrato como pelotero profesional.

No obstante, a fines del 2019 Rosario se unió a la poderosa firma Roc Nation Sports, fundada por el rapero Jay Z.

En diciembre, Rosario no recibió una oferta de parte de los Twins de Minnesota, y fue colocado en ‘waivers’ en caso de que alguno de los otros 29 equipos lo quisiera reclamar y asumir el salario que se proyectaba que ganaría en el 2021, sobre $10 millones, un aumento de los $7.75 millones que ganó en 2020.

Rodríguez piensa que hay muchos equipos que aún buscan componer sus jardines en donde Eddie caería como anillo al dedo

“Eddie tiene un talento extraordinario. Un bate zurdo como ese y el brazo que tiene. Yo entiendo que él va a conseguir trabajo. A él le está pasando lo mismo que a Kike y a todo el mundo: que los equipos esperan que el mercado se comience a establecer y llegue el momento”, dijo.

El guayamés Eddie Rosario busca un nuevo equipo luego de que no recibiera una oferta de los Twins de Minnesota, que lo colocaron en 'waivers'. (Archivo / AP)

“Hay equipos que están bien débiles en los jardines, y él puede entrar a cualquiera organización con el bate que tiene y ser de impacto. No creo que tenga problema. No sé los detalles, pero me imagino que quisiera conseguir más de un año”, manifestó Rodríguez.

Sobre los rumores de Rosario a los Yankees, Rodríguez los desestimó debido al talento que tienen los Bombarderos en los jardines. Sin embargo, dijo que un contrato con Boston sería algo posible si los Red Sox finalmente cambian a Andrew Benintendi. Estos canjearon a Mookie Betts la pasada campaña y perderían a Jackie Bradley Jr. este año. Pero jugar en el jardín izquierdo en Fenway trae sus retos.

Otros reportes mencionan que los Tigres de Detroit podrían tener el tipo de dinero que Rosario interesa y posiblemente la cantidad de años, y otros dicen que los Nationals de Washington estarían buscando a otro jardinero de esquinas que les ayude a reforzar la ofensiva, por lo que Rosario y su bate zurdo encajarían bien.

Igualmente, los Astros de Houston dejaron ir a dos de sus tres jardineros: George Springer y Michael Brantley.

Un poco más al norte, en Arlington, los Rangers tienen un multimillonario parque recién estrenado y mucho dinero para gastar, por lo que Rosario podría recibir alguna llamada desde allá.

Y en el caso de Molina, el veterano receptor está por primera vez en la agencia libre y continúa buscando un nuevo contrato de dos temporadas para entonces finalizar su carrera. Molina, de 38 años, sigue conversando con los Cardinals, sin cerrarle las puertas a otra organización.

En este extraño mercado de agencia libre en un momento se mencionó a San Diego, los Mets, los Yankees, y los Angels como los equipos interesados en el doradeño.

No obstante, los Padres hicieron un canje y se llevaron al boricua Víctor Caratini; los Mets firmaron a James McCann, los Yankees se quedaron con Gary Sánchez y Kyle Higashioka; y los Angels, donde su hermano Bengie jugó y su otro hermano Cheo es coach de receptores, se decidió por Kurt Suzuki.

Así que los caballetes grandes detrás de la receptoría por firmar lo son J.T. Realmuto, agente libre de los Phillies, y Molina. Y Rodríguez piensa que una vez se decida el destino de Realmuto, el de Yadier cuadrará también.

“Los equipos no están queriendo dar el dinero que jugadores como él están pidiendo. Pero Yadier sigue siendo una estrella. Yo honestamente no veo otra opción que no sea San Luis, porque los Cardenales tienen dos muchachos jóvenes allí que no le pueden amarrar los zapatos a Yadier, sin faltarles el respeto. Yadier sigue siendo Yadier, y por la forma en que él lleva el juego, su conocimiento, entiendo que esté buscando dos años, pero al menos un año se merece con la cantidad de dinero que se merece”, sostuvo Rodríguez.

“Los equipos están buscando cómo ahorrar dinero, pero en un mercado normal se merece lo que se ganó en años pasados ($20 millones anuales). Para mí, sigue teniendo un valor increíble y no es un cátcher que se lesiona mucho y batea. Es versátil catcheando como bateando”, concluyó Rodríguez.