Caguas. A juicio de Yadier Molina, los planetas se alinearon en el momento perfecto y, por ello, aceptó el reto de dirigir a los Criollos de Caguas a partir de la temporada 2022-23 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Los planes de Molina eran establecerse en la isla a tiempo completo y la gerencia de los Criollos aprovechó la coyuntura para presentarle la idea de dirigir. Molina ya se había mojado los pies al mando de los Navegantes de Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Además, fue el mánager de Puerto Rico durante el pasado Clásico Mundial de Béisbol.

PUBLICIDAD

Así que, el momento de regresar a casa había llegado.

“Quedarme en Puerto Rico era lo primordial, estar alrededor de la familia y de mis hijos era importante para mí”, dijo Molina después de su presentación oficial.

Molina estuvo 19 años como receptor de los Cardinals de San Luis, a su juicio, demasiado tiempo alejado del entorno isleño. De hecho, tuvo sobre el tapete ofertas para dirigir en otras ligas profesionales, pero al final, sabía que en Puerto Rico es donde deseaba permanecer.

“Quería quedarme para hacer lo que me gusta que es ser coach y estar con la familia. Esos fueron los factores por la decisión”, sostuvo.

Molina admitió que también recibió acercamientos para laborar como ‘coach’ en Estados Unidos. Sin embargo, lo descartó por el momento debido a que eso hubiese significado que tendrá que pasar extensos periodos de tiempo en Estados Unidos.

“La meta es dirigir en Estados Unidos. Primero hay que seguir aprendiendo cada día para cuando eso ocurra uno esté preparado. He recibido llamadas, pero no he querido. Obviamente todavía tengo una vida para alimentar esa oportunidad y cuando me la den estar listo. Me tendría que ir nuevamente de Puerto Rico y no es lo que quiero ahora”, afirmó.

Por lo pronto, Molina continuará de lleno en sus responsabilidades como apoderado de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y, además, de múltiples equipos juveniles de voleibol y béisbol como parte de las iniciativas de su fundación.