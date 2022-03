Yadier Molina finalmente hizo hoy lunes su entrada al campo de entrenamiento de los Cardinals de San Luis, esto para dar los toques finales para la que se considera será su última temporada en las Mayores.

Molina, quien pretende jugar este año su 19na temporada en las Grandes Ligas, ha hecho su entrada una semana más tarde que el resto de los jugadores. Había pedido permiso para llegar más tarde para poder atender unos asuntos personales que nunca se hicieron públicos.

“Estos pasados meses han sido difíciles”, dijo en una entrevista breve ofrecida a los periodistas que cubren a los Cardinals en su campamento de primavera en Jupiter, Florida. “Pero todo está bien ahora mismo. Estoy feliz de estar de vuelta”.

Yadier Molina’s first cuts of spring pic.twitter.com/fbwhdxWiWm — Ben Frederickson (@Ben_Fred) March 21, 2022

Molina detalló que cuando el cierre patronal se terminó hace ya más de una semana, llamó a su agente Melvin Román para que hablara con el presidente de operaciones de los Cardinals, John Mozeliak, para que hiciera la petición.

“Decidimos arreglar las cosas en Puerto Rico y eso fue lo que hicimos. Todo está bien ahora. Estoy feliz de estar aquí”, repitió Molina según lo publica el diario St. Louis Dispatch, evidentemente sin poder averiguar que tipo de situación movió a Molina a hacer el pedido del tiempo extra.

Vigente el misterio, Molina le dijo a la prensa que en cuatro o cinco días estará listo para comenzar a jugar en partidos de la pretemporada de cara al inicio de la temporada el 7 de abril cuando San Luis reciba la visita de los Pirates de Pittsburgh.

“Probablemente me tomará unos cuatro o cinco días para comenzar a jugar, para poder estar en el terreno. Solo porque necesito comenzar a ver pitcheos que no he visto desde el año pasado. Esa es la parte más difícil”, dijo Molina, de 39 años.

En la jornada de hoy Molina tomó un poco de práctica de bateo.