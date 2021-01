Yadier Molina no lo piensa dos veces cuando tiene en sus manos la oportunidad y el tiempo para representar a Puerto Rico en el béisbol.

El próximo domingo, el estelar receptor de las Mayores estará de vuelta en la Serie del Caribe con los campeones Criollos de Caguas en Mazatlán, México, luego de participar por última vez en el 2007 con los Gigantes de Carolina en el estadio Roberto Clemente Walker.

El doradeño, quien aún espera por firmar un contrato como agente libre para jugar sus últimos años en las Grandes Ligas, se mostró el miércoles entusiasmado de vestir nuevamente los colores de la bandera puertorriqueña, esta vez en el torneo de clubes campeones de la región.

“Bien contento con la oportunidad. Representar a Puerto Rico siempre me ha llamado la atención y lo hacemos con orgullo”, dijo Molina luego de la primera práctica de los Criollos en el estadio Hiram Bithorn.

“Cada vez que uno se pone el uniforme, en especial el de Puerto Rico, uno se llena de orgullo y honor. Va a ser una experiencia bien bonita representar a Puerto Rico nuevamente. Vamos a dar el 100 por ciento. Si no, el 200”, agregó.

Molina fue incluido al róster de 28 jugadores junto a los cátchers Jonathan Morales y Juan Centeno, quien fue incluido en calidad de refuerzo luego de militar con los Atenienses de Manatí.

Durante el mediodía del miércoles en el estadio Hiram Bithorn, Molina ya se encontraba en el terreno realizando una sesión defensiva junto a Centeno y el joven Edwards Guzmán Jr. A las 3:00 p.m., se unió a la escuadra para los calentamientos, fildeo en el cuadro y turnos al bate en la jaula. Concluyó la jornada detrás del plato recibiendo los lanzamientos del zurdo Héctor Santiago.

Los Criollos regresan a la Serie del Caribe luego de coronarse por dos años consecutivos en 2017 y 2018, terminando una sequía de cetros caribeños para Puerto Rico de 17 años. Molina, de 38 años, apuesta a que el grupo pueda repetir la hazaña de hace tres años, precisamente lograda en suelo mexicano.

“Es muy buen equipo. El cuerpo técnico está haciendo un buen trabajo y la gerencia también. No quiero decir que estamos confiados porque es una palabra delicada, pero estamos preparados. Pienso que vamos a dar un show bien bonito”, declaró el nueve veces Guantes de Oro de la Liga Nacional con los Cardinals de San Luis.

Los Criollos abren el certamen el domingo contra las Aguilas Cibaeñas de República Dominicana. Los dominicanos tendrán como abridor a Carlos Martínez, compañero de Molina en los Cardinals.

“Con Carlitos nos enfrentamos en el Clásico pasado (2017). Es un gran pitcher, lo respetamos mucho. Sabe lanzar y tiene energía. Va a ser difícil, pero será un juego bueno. Solo nosotros debemos concentrarnos en nuestro juego y hacer las cosas que sabemos hacer para tratar de llevarnos ese juego”, indicó.

Molina regresó a la pelota invernal por primera vez en 2012 para reforzar a los Atenienses en la semifinal ante los Indios de Mayaguez. Tras la eliminación de Manatí, pasó a los Criollos, donde fungió como bateador designado en cuatro juegos de la final.

El miércoles, el dirigente criollo Ramón Vázquez catalogó como un lujo la presencia de Molina para el clásico caribeño.

“Quién no quiere tener a Yadier Molina en su equipo. Contento de que él esté aquí. Contento con el róster que tenemos. Entiendo que todos los jugadores que están aquí, los que queríamos que estuvieran, están aquí, excepto por varios que no obtuvieron sus permisos para lanzar con nosotros. También queríamos que (Víctor) Caratini fuera con nosotros, pero no pudo”, expresó Vázquez.

El lanzador José de León dijo que no recibió permiso de la organización de los Reds para viajar a México. ( David Villafane/Staff )

Los Criollos informaron que Caratini decidió prepararse para los campos de entrenamiento con su nuevo equipo, los Padres de San Diego, luego de ser cambiado desde los Cubs de Chicago. En el caso José de León, el abridor derecho no recibió permiso de los Reds de Cincinnati para ir a México.

“Se hizo todo lo que se pudo para conseguir ese permiso para ir a México. Pero, ellos prefirieron que no lanzara más nada. Tengo que aprovechar para darle las gracias a Cincinnati por darme el permiso de lanzar aquí en Puerto Rico hasta la serie final sin restricciones. Superagradecido con la organización de Caguas porque sé hicieron lo posible para que se diera el permiso”, dijo De León, quien estuvo presente en la práctica.

Los Criollos tienen como potenciales abridores a Santiago, Giovanni Soto, Jason García, Héctor Hernández y Luis Medina. El resto del cuerpo de lanzadores lo componen Tommy Romero, Zack Muckenhirn, Christian Torres, Fernando Cruz, Chris Muller, Anthony Maldonado, Rayan González, Joshua Torres e Iván Maldonado.

En los jardines refuerzan desde Mayagüez, Jack López y Henry Ramos para unirse a Johneswhy Fargas (Jugador Más Valioso de la regular), Jarren Durán (JMV de la final) y Reymond Fuentes. En el cuadro están Vimael Machín, José Miranda, Jancarlos Cintrón y Edwin Díaz, más Emmanuel Rivera y Jeremy Rivera (Mayagüez).

Los Criollos vuelven a practicar el jueves y viernes en el Bithorn antes de partir a Mazatlán el sábado. La Serie del Caribe se jugará desde el domingo hasta el 6 de febrero con las representaciones de Dominicana, Venezuela, Panamá, Colombia y los anfitriones.