Toronto. Yoshinobu Yamamoto lanzó cuatro hits en su segundo partido completo consecutivo, el primero en la Serie Mundial desde 2015, y los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones, vencieron a los Blue Jays de Toronto por 5-1 el sábado por la noche, empatando la serie al mejor de siete partidos a uno cada uno.

Tras lanzar tres hits contra Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, que fue el primer partido completo de la postemporada desde 2017, Yamamoto retiró a sus últimos 20 bateadores en el primer partido completo de la Serie desde que Johnny Cueto, de Kansas City, lo hiciera contra los New York Mets en el segundo partido de 2015.

Ningún lanzador había lanzado partidos completos consecutivos en la postemporada desde el as de Arizona Curt Schilling, que lanzó tres seguidos en la Serie Divisional de la Liga Nacional y la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2001.

Will Smith sumó tres carreras impulsadas para los Dodgers, rompiendo el empate a 1 con un jonrón en la séptima entrada ante Kevin Gausman, que había retirado a 17 bateadores seguidos. Max Muncy añadió otro jonrón solitario más tarde en la entrada.