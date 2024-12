Los contratiempos que ha tenido la serie de juegos de béisbol Licey-Cibao en el Estadio Hiram Bithorn se pudieron haber evitado con una buena comunicación de los organizadores hacia la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), dijo el presidente de la Asociación de Peloteros de Puerto Rico, Yamil Benítez.

La serie, que se jugó este fin de semana, ha sufrido atrasos en los horarios. Este domingo, el partido Licey-Cibao inició la las 4:00 p.m. a pesar de que estaba pautado para la 1:00 p.m. Según reportó Enrique Rojas, de la cadena ESPN, los jugadores de las Águilas se negaban a salir al terreno como protesta debido a una situación con el alojamiento la noche anterior.

PUBLICIDAD

El juego del sábado también inició posterior a las 8:00 p.m. por retrasos en la llegada a Puerto Rico de una de las novenas.

Mientras, a mediados de semana, fue el Licey quien amenazó en República Dominicana con no hacer el viaje porque, supuestamente, los organizadores no les habían confirmado algunos aspectos para asegurar el viaje.

Durante el Juego de Estrellas de la LBPRC este domingo en Carolina, el representante de jugadores de la LBPRC dijo que los contratiempos en la serie Licey-Cibao son efectos de un evento hecho sin coordinación con la LBPRC.

“Entiendo que la parte importante es que (esto no hubiese pasado) si hubiésemos llegado a un acuerdo de buena fe, el cual no se dio en ningún momento. Si dijeron lo contrario, alguien mintió, y no fui yo”, dijo Benítez.

Benítez agregó que ha presentado propuestas para hacer partidos interligas entre la República Dominicana y Puerto Rico, que es una idea parecida a la serie del Licey y las Águilas.

Añadió que, sin embargo, la LIDOM ha trabajado por su lado, sin buscar el colectivo.

“Se ha hablado de hacer algo cultural, entre las dos culturas. Es lo que pienso y eso es lo que quiero regalar. No es tú por aquí y yo por allá“, dijo.

Ni LIDOM ni las Águilas Cibaeñas se han expresado a través de las redes sociales sobre el incidente.

La serie Licey-Águilas fue organizada con un promotor subcontratado por LIDOM. La serie se iba a jugar inicialmente en el Yankee Stadium de Nueva York, que no estuvo disponible.