NUEVA YORK (AP) — Los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston se enfrentarán en horario de máxima audiencia en la Serie de Comodines de la Major League Baseball.

Los tres posibles partidos de la primera ronda de la Liga Americana, que comienza el martes, darán comienzo aproximadamente a las 20:00 h (hora del Este) y serán retransmitidos por la NBC, según informó la MLB el domingo.

La serie en la que Atlanta reciba a Filadelfia o a Arizona contará con partidos a las 14:00 h retransmitidos por la NBC, mientras que la serie contra los Chicago White Sox comenzaría a las 17:00 h si se juega en Texas y a las 16:00 h si se juega en Houston, y los partidos serán retransmitidos por la NBCSN.

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La serie de los Chicago Cubs en San Diego contará con partidos a las 22:00 h (hora del Este) y se retransmitirá por NBCSN.

Además, todos los partidos se retransmitirán en Peacock durante el primer año del contrato con la MLB, que ha sustituido a ESPN como cadena encargada de retransmitir la Serie de Comodines.

Los partidos se retransmitirán con comentarios en español en Universo y Univision.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.