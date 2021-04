El pelotero cubano Yasiel Puig emitió en días recientes un comunicado en el que dijo que las acusaciones en su contra de haber agredido sexualmente a una mujer en 2018 “son totalmente falsas, la evidencia comprueba que son falsas y buscaré que todos los hechos y la verdad salgan a relucir”.

Puig y su agente, Rachel Luba, han dicho que la demanda civil en contra del fogoso jardinero han evitado que este continúe su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas. Luba hizo sus declaraciones mediante un video en la plataforma YouTube.

Según detalló ESPN, la demanda entablada en contra de Puig establece que una mujer, identificada en documentos solamente como Jane Roe, alega que Puig la siguió hasta un baño del Staples Center de Los Angeles tras un partido de los Lakers efectuado el 31 de octubre de 2018, “la detuvo con un brazo” para evitar que se pudiese ir, la manoseó inapropiadamente y se masturbó frente a ella.

La mujer no radicó una querella policiaca y Puig no ha sido acusado de crimen alguno.

“El hecho es que tuve sexo consensual con una mujer que conocí en un juego de los Lakers luego de que ella me lo propusiera. Luego hablamos de salir juntos, pero ella dijo que no quería que su prometida se enterara”, dijo Puig en el comunicado hecho mediante sus abogados.

La abogada de la mujer, Taylor Rayfield, dijo a ESPN que “el hecho aquí es que nuestra cliente nunca sostuvo una relación sexual consentida con el Sr. Puig – ni en el Chairman’s Club del Staples Center ni en ningún otro lugar”.

En un comunicado propio, emitido mediante su abogada, la mujer dijo que es “una lesbiana orgullosa y lo he sido toda mi vida adulta. Mi prometida y yo disfrutábamos de un juego de los Lakers cuando sucedió el ataque”, antes de agregar que la simple idea de que ella dejaría a su pareja para tener un encuentro sexual en el baño con alguien que acababa de conocer es “degradante y ridículo”.

En su declaración, Puig dijo que intercambió mensajes con la mujer tras su encuentro y planificaban salir juntos, pero no sucedió. Según sus abogados, Alan Jackson y Caleb Mason, los mensajes entre Puig y la mujer ayudan a confirmar la veracidad de la versión de Puig.

“El 2 de noviembre de 2018, dos días después de su encuentro, Puig le escribió para preguntarle sobre cuando podrían volver a verse. Y ella respondió que ‘estaba trabajando con eso. No me he olvidado de ti’”.

Los abogados del pelotero agregaron que la mujer le envió emojis de corazones y que el 23 de noviembre de 2018, varias semanas después del partido de los Lakers, la mujer le escribió a Puig preguntándole cuando estaría de vuelta en la ciudad.

Rayfield dijo en su comunicado que la mujer sí envió esos mensajes, pero solamente porque estaba “temerosa de ataques adicionales o de alguna venganza por parte de Puig’”.

En el 2018, Puig militaba con los Dodgers de Los Angeles, que lo canjearon a los Reds de Cincinnati el 21 de diciembre de ese mismo año.

El 31 de julio de 2019 fue enviado de los Reds a los Indians de Cleveland, y desde el final de la campaña del 2019 no ha jugado en las Grandes Ligas.

ESPN reportó que varios equipos habían sopesado estas acusaciones a la hora de evaluar a Puig para una posible contratación.

El cubano dijo que inicialmente, por recomendación de sus abogados, y que lo hace ahora debido a que los atrasos del sistema legal y porque el caso civil ha manchado injustamente su imagen en los círculos del béisbol.

“Con una mera alegación sin pruebas, el mundo del deporte se puso en mi contra sin tan siquiera haber escuchado mi versión”, dijo Puig en el comunicado. “Lo único que pido es que se me dé la oportunidad de probar que estas alegaciones son falsas y, mientras tanto, se me permita jugar el juego que amo tanto”.