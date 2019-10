“Bimbito” Méndez retiene el título con decisión mayoritaria

Wilfredo “Bimbito” Méndez retuvo el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 105 libras, con una controversial decisión mayoritaria ante el mexicano Axel Aragón en la pelea estelar de la cartelera que tuvo como escenario el coliseo Rubén Zayas Montañez.

El puertorriqueño salió victorioso a pesar de haber sufrido una caída y, además, el combate fue detenido por una cortadura que sufrió Aragón producto de un cabezazo accidental en el quinto asalto. A pesar de que solamente completaron seis episodios, los jueces anotan 10-10 el séptimo dado a que sonó la campana para iniciar.

Al final, las anotaciones finales fueron 68-65 y 67-66 para Méndez, mientras 67-66 para Aragón.

El mexicano comenzó agresivo, atacando los planos bajo del trujillano. Aragón conectó rápidas combinaciones cuando logró acortar la distancia.

Mientras tanto, Méndez estudió al retador, buscando unas deficiencias.

Los mejores momentos de Méndez ocurrían durante los contragolpes. Cuando Aragón se embestía como un toro sobre Méndez, éste lo recibía con una breve ráfaga. Sin embargo, el mexicano no cesaba la presión.

De hecho, en los segundos finales del cuarto episodio, una recta de derecha de Aragón encontró el mentón de Méndez, quien cayó a la lona. El referí Roberto Ramírez hijo completó el conteo de protección y el boricua fue salvado por la campana antes de que Aragón pudiera hacer más daño.

A mediados del siguiente, Méndez apretó el nivel de agresividad cuando conectó varios upper cuts que frenaron a Aragón.

En el sexto, los púgiles chocaron cabezas y Aragón sufrió una cortadura en la frente. Los médicos de la Comisión de Boxeo Profesional inspeccionaron la herida y determinaron que el mexicano podía continuar.

Eso provocó un cambio de estrategia de Aragón. Debía ser más cauteloso para evitar que los golpes de Méndez abriera más la cortadura.

Sin embargo, al salir para el séptimo, los doctores nuevamente verificaron a Aragón. Esta vez le informaron a Ramírez que no debía seguir peleando.

“Sabía que sería una pelea incómoda porque ya había peleado con Aragón. La cosa se estaba calentando, ya había tocado la lona y luego lo puse mal a él. Lamentablemente pasó el accidente del cabezazo, le metí el gancho y se abrió el tajo”, reaccionó Méndez.

El monarca adelantó que tomará un descanso por el resto del 2019 y apunta a una pelea en el inicio del 2020. De hecho, asistirá a la convención de la OMB para auscultar la posibilidad de unificar con alguno de los otros campeones de las 105 libras.

“Vamos a ver qué negocio se puede hacer, pero ya no peleo más este año. No es bueno pelear tan seguido porque me tengo que cuidar”, aseguró Méndez.

En el combate entre Patrick Cora y Luis Midyael Sánchez no hubo un cetro regional ni mundial en disputa, pero los púgiles subieron determinados a proteger sus respectivos invictos.

No obstante, solamente uno de los dos bajó del ring con el cero en su récord y ese fue Cora, quien superó a Sánchez por decisión unánime con anotaciones de 77-75, 78-74, 77-75.

Las tarjetas no son un reflejo de la acción que proveyeron los peleadores para el deleite del público que se dio cita al Coliseo Rubén Zayas Montañez en Trujillo Alto. Sánchez intentó establecer su ritmo de pelea desde el campanazo inicial, sin embargo, el largo alcance de Cora le impidió que pudiera atacar el cuerpo.

Sánchez dio la impresión de que estaba llegando a la anatomía de Cora, pero falló una considerable cantidad de golpes. Mientras tanto, Cora hacía lo necesario para robarse los rounds.

En el último, Sánchez buscó la manera de obtener un nocaut, pero el puño de gracia no llegó.

En la pelea que finalmente avivó el ánimo de los presentes, José “La Bestia” Correa superó al mexicano Edgardo Velázquez por decisión mayoritaria luego de seis intensos asaltos.

En el episodio inicial, Correa salió de la esquina pensando que Velázquez sería una presa fácil. Pero fue todo lo contrario. El joven de San Juan acertó combinaciones con ambas menos, sin embargo, el mexicano resistió la tormenta inicial. Cuando Correa comenzó a dar señales de cansancio, Velázquez le dio rienda suelta el contraataque.

Correa, de hecho, parecía que estaba a punto de caer a la lona, pero no ocurrió.

Al concluir, los jueces entregaron anotaciones de 58-56, 57-57 y 58-58 a favor de Correa, quien mejoró a 7-0 con cinco nocauts. Mientras tanto, Velázquez cayó a 12-1 con 12 por la vía rápida.