Golovkin supera a Derevyanchenko y recupera el título de peso mediano Por The Associated Press 10/06/2019 |00:16 a.m.

(Archivo)

Venció a Sergiy Derevyanchenko.

NUEVA YORK. Gennadiy Golovkin recuperó uno de sus viejos títulos de peso mediano al superar a Sergiy Derevyanchenko en una decisión unánime el sábado por la noche. Golovkin derribó a Derevyanchenko en el primer asalto, le abrió una cortadura cerca de su ojo derecho en el segundo, y luego aguantó desde allí en una pelea donde el gobernante de peso mediano de toda la vida absorbió muchos de los tiros de castigo que solía realizar. Pero hizo lo suficiente para ganar 115-112 en dos tarjetas y 114-113 en la otra, reclamando el cinturón que fue desocupado por Canelo Alvarez, quien le entregó a Golovkin (40-1-1, 35 KOs) su única derrota. Derevyanchenko (13-2) se quedó corto en su segundo intento de ganar el título de peso mediano, después de haber perdido por decisión dividida ante Danny Jacobs el año pasado, también en el Madison Square Garden.