Jeyvier Cintrón: “Quiero hacer historia”

Para Jeyvier Cintrón, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando se presentan. Por ello, no le teme completar una travesía de casi 8,500 millas desde Puerto Rico hacia Tokio, Japón, para retar a Kazuta Ioka por la faja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 115 libras.

El púgil boricua se ganó el derecho para enfrentar al campeón japonés cuando derrotó por decisión unánime al también nipón Koki Eto en una pelea eliminatoria en agosto. El pleito contra Ioka será el 31 de diciembre en el Ota-City General Gymnasium.

“Será la pelea de mi vida”, confesó Cintrón antes de iniciar una sesión de entrenamiento.

“He realizado una excelente preparación y es cuestión de hacer el peso para cuando llegue el 31 de diciembre salir con las manos en alto”.

Cintrón (11-0, 5 KO) podría convertirse en el boxeador boricua con la menor cantidad de peleas en su resumé con una faja mundial.

“Cuando firmé como profesional (2017) no pensé que tan pronto estaría peleando por un título mundial. Esta oportunidad me la he ganado porque he trabajado duro en mi corta carrera e iré a dejarlo todo”, dijo Cintrón.

El pasado julio, estuvo a punto de ver detenido su impulso en la división súper mosca. Durante el combate contra Eto, Cintrón recibió un cabezazo accidental en la mejilla que lo derribó. Jeyvier Cintrón: "Voy a llevar a Puerto Rico en mi pecho" "Me gané esta gran oportunidad y vamos a darlo todo". Así busca un campeonato sobre el japonés Kazuto Ioka en Tokio.

El árbitro Andrew Glenn no se percató y declaró que fue un golpe. De hecho, determinó que Eto ganó por nocaut técnico en el primer asalto.

Sin embargo, los oficiales de la Comisión Atlética de Florida revisaron el vídeo y cambiaron el resultado a un ‘no contest’. Los peleadores se enfrentaron por segunda ocasión.

“Eto estaba clasificado dos en el mundo. El que ganara esa pelea pasaba directamente por el título. Cuando recibí el cabezazo y el árbitro detuvo la pelea, el mundo se me fue a los pies. Me fui al camerino llorando, pero se acercaron de la comisión para informar que había sido un cabezazo. Se cuadró la revancha, aproveché la oportunidad”, afirmó.

Complicada misión

Cintrón sabe que Ioka disfrutará de una ventaja localista. Afortunadamente, el árbitro de la reyerta será el estadounidense Tony Weeks, mientras que los jueces serán Wes Melton, de Arizona, el australiano Phil Austin y el panameño Julio César Alvarado.

El supervisor de la OMB será el filipino León Panoncillo Jr.

“Usaré todas las herramientas que sean necesarias para ganar. Obviamente estaré en desventaja. Ioka es el primer japonés en ser campeón mundial en cuatro divisiones, tiene un gran nombre y será en su casa, pero llevará a Puerto Rico en mi pecho y sé que tendré que dar el doble o el triple, pero haré lo que sea para lograr la victoria”, sostuvo.

Los púgiles puertorriqueños han disfrutado de un limitado éxito como retadores en Japón. Hasta la fecha, Alfredo ‘El Salsero’ Escalera es el único que viajó al lejano oriente para coronarse. Eso fue ante Kuniaki Shibata en julio de 1975 por el cinturón súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Estoy muy concentrado en mi pelea y puesto para ser campeón mundial. Quiero hacer historia, sabemos que será un 31 de diciembre y espero que sea inolvidable. Quiero comenzar el 2020 como campeón y que mi nombre esté en el libro de nombres puertorriqueños. Solamente tengo 11 peleas, pero nada me inmitida”, concluyó Cintrón.