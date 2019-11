Manny está ready para Luis Nery Por Joel Ortiz Rivera 11/13/2019 |07:21 p.m.

Para Emmanuel ‘Manny’ Rodríguez no hay espinitas que sacarse ni venganzas que buscar midiéndose al mexicano Luis ‘Panterita’ Nery. Eso no es lo que busca.

Lo que quiere el exampeón de la Federación internacional de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división gallo es seguir adelante en su carrera, asegurarse el derecho a otra cita titular y si en el futuro vuelve a aparecer Naoya Inoue, pues ya arreglarán.

“Lo importante es ganarle a Nery. Y en eso estamos enfocados, esta es la pelea de título mundial, porque con esta vas a la otra”, dijo Rodríguez refiriéndose a la cita titular ante el francés Nordine Oubaali, campeón gallo del Consejo Mundial de Boxeo, que obtendría el ganador del combate.

Nery y Rodríguez se enfrentarán el sábado 23 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas como parte del programa que estelariza el segundo enfrentamiento entre Deontay Wilder y Luis Ortiz. Y como parte de la preparación el miércoles realizó una sesión de entrenamiento para los medios en el gimnasio de las Parcelas Falú, uno de los últimos antes de viajar el martes hacia Estados Unidos.

Será la primera pelea del vegabajeño luego de haber sufrido la primera derrota de su carrera en mayo en Escocia, donde el japonés Inoue lo venció por nocaut técnico en dos asaltos para arrebatarle la corona de la división gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El mexicano que entrenó con el renombrado Freddie Roach ha dicho que Rodríguez es lento y pronosticó un nocaut en tres o cuatro asaltos.

“Esa es su especulación. Se le respeta, pero el 23 no va a ver un Manny lento. Te lo aseguro. No sé cual sea el plan que traiga él. Creo que va a ser su plan de siempre como dijo, que es venir a poner presión. Pero no va a ver el Manny de las peleas que ha visto en Youtube”, dijo el boricua.

“Nos hemos preparado para él, para lo que hemos visto, porque él ha hecho 30 peleas y en todas ha hecho lo mismo, que es venir hacia el frente y usar su fuerza. No sé si tenga algo más. A menos que Freddie Roach lo haya ayudado a hacer maravillas, que lo dudo”, sostuvo el peleador.

Por su parte, William Cruz, entrenador principal de Rodríguez, insistió que mentalmente, su peleador está sumamente preparado y que lo que busca es superarse él mismo.

“Físicamente hicimos un cambio que ha rejuvenecido las habilidades de Manny. Él tiene unas habilidades naturales, pero con el trabajo que se hizo para este campamento van a ver aun Manny no nuevo, porque él siempre ha tenido ese estilo, sino con una gran condición física”, manifestó.

“La mejor experiencia que él ha tenido para este nuevo combate es lo que pasó en la pelea pasada”, continuó Cruz. “Panterita va a ir con el mismo plan que nosotros usamos en la pasada pelea y por eso podería tener el mismo resultado (que tuvo Rodríguez). El está esperando el Manny de la pelea anterior. Y tú no le puedes dar a lo que no puedes ver. Vamos a ver mucha acción de Manny Rodríguez”, concluyó Cruz.