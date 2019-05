"Manny" Rodríguez cae en el segundo asalto Por Primerahora.com 05/18/2019 |04:24 p.m.

El japonés Naoya Inoue venció al púgil puertorriqueño Emmanuel “Manny” Rodríguez por nocaut técnico en el segundo asalto durante el combate donde estaba en juego las fajas de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), versiones de las 118 libras.

Inoue adelantó a la final del World Boxing Super Series para un enfrentamiento con el filipino Nonito Donaire.

Inoue y Rodríguez protagonizaron un agresivo primer asalto, pero fue el japonés quien se llevó la mejor parte en los intercambios. Inoue conectó varios ganchos de izquierda al costado de Rodríguez. El japonés demostró excepcional velocidad y puntería en ambas.

Fue precisamente un gancho de izquierda el responsable de la primera caída de Rodríguez, quien comenzó a sangrar por la nariz. Segundos después, el boricua recibió un sólido golpe a los planos bajos que hizo caer nuevamente a Rodríguez.

Inoue KOT2 sobre Rodríguez, El Mounstruo lo destruyó, tremenda bestia. Ahora es campeón AMB/FIB/Ring. pic.twitter.com/9evJ4irWjI — El Round Final.com (@elroundfinal) May 18, 2019

Inoue presentía que el final estaba cerca y continuó su ataque hasta que Rodríguez visitó por tercera vez el suelo. El referí Mike Alexander detuvo la acción en el segundo episodio.

Rodríguez, por su parte, publicó en las redes sociales una reacción a la primera derrota de su carrera en el boxeo rentado.

“Mi gente no pude obtener la victoria. No hay excusas, se entrenó como nunca. La preparación fue excelente. Mi grupo de trabajo todos hicieron un trabajo excelente. Ellos no pueden pelear por mí, cada cual hizo el trabajo que le tocaba. Fui a hacer el mío. Gracias por las buenas vibras. Una derrota le duele a cualquiera, pero vamos para encima, esto no acaba aquí. Seguimos”, escribió el púgil desde Glasgow, Escocia, sede de la cartelera del sábado.